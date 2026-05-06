An diese Berufsunfähigkeitsversicherer liefern Makler das meiste Geschäft

6.5.2026 – Die Alte Leipziger kommt in der Berufsunfähigkeitsversicherung weiterhin auf den mit Abstand größten Geschäftsanteil im unabhängigen Vermittlermarkt. Dahinter folgen die um jeweils drei Plätze verbesserten Akteure Volkswohl Bund und LV 1871 Life. Deutlich nach unten ging es für die Swiss Life (von zwei auf fünf) und die Nürnberger (von drei auf sechs). Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2026“.

---------AdvertisingPlace---------

In der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) gibt es mit der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. weiterhin einen eindeutigen Favoriten, was die Geschäftsanteile betrifft. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2026“.

Methodik der Asscompact-Studie

Die Studie wurde von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Grundlage der Untersuchung ist eine im März unter Versicherungsmaklern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 293 Personen angegeben.

Rund 85 Prozent der Befragten waren männlich, etwa 15 Prozent weiblich. Sie haben im Schnitt 28,4 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,3 Jahren und wollen im Schnitt mit 67,9 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

---------AdvertisingPlace---------

Alte Leipziger vor Volkswohl Bund in der BU-Versicherung

Die Alte Leipziger landete wie bereits in den zurückliegenden rund ein Dutzend Studienauflagen (VersicherungsJournal 6.5.2025, 4.4.2019, 3.7.2013) auf dem Spitzenplatz.

Nachdem der jeweils ärgste Verfolger in den vorangegangenen Auflagen den Rückstand von über 43 auf unter 38 und zuletzt auf nur noch 31 Zähler verringern konnte (3.5.2024, 5.5.2023), setzte sich der Seriensieger aktuell wieder von den Wettbewerbern ab.

Vom fünften auf den zweiten Platz nach oben schob sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Sie baute ihren relativen Geschäftsanteil um etwa die Hälfte aus, liegt aber mit fast 39 Zählern relativ deutlich hinter der Alten Leipziger zurück.

Dreikampf um den dritten Platz

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München gegen die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Swiss Life Lebensversicherung SE durch.

Alle drei Anbieter kommen auf einen nicht ganz halb so großen relativen Anteil wie der Spitzenreiter. Während es für die LV 1871 drei Positionen aufwärts ging, fiel die Allianz um einen Platz zurück und die Swiss Life sogar um drei Ränge.

Die Berufsunfähigkeitsversicherer auf den weiteren Plätzen

Ebenfalls drei Positionen nach unten (auf sechs) ging es für die Nürnberger Lebensversicherung AG. Dahinter folgen unverändert die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland und die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland.

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. verbesserte sich von zehn auf neun und liegt vor der Versicherungsgruppe die Bayerische, die neu in der Top Ten vertreten ist. Aus dieser verabschieden musste sich die HDI Lebensversicherung AG.

Die 314-seitige „Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2026“ enthält zudem Analysen zur Vermittlerzufriedenheit und zur Weiterempfehlungsbereitschaft. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

---------AdvertisingPlace---------