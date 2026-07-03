Auf diese Autoversicherer fahren Makler ab

3.7.2026 – Unter Versicherungsmaklern ist die VHV schon seit langer Zeit unangefochtener Spitzenreiter, wenn es um die Vermittlung von Kraftfahrtpolicen geht. Dahinter folgen laut den Asscompact Trends II/2026 die Itzehoer und die Axa vor der Allianz und der Kravag. Itzehoer und Kravag haben sich in fast allen der zurückliegenden 22 Auflagen um den Silberrang duelliert.

---------AdvertisingPlace---------

Die Kfz-Versicherung war auch im vergangenen Jahr der Zweig in der Schaden-/Unfallversicherung mit dem mit Abstand größten Beitragsaufkommen. Mit 38,6 Milliarden Euro gebuchten Bruttoprämien entfiel weit über ein Drittel der Gesamteinnahmen im Bereich Komposit (99,7 Milliarden Euro) auf diese Sparte.

Dies geht aus den vorläufigen Geschäftszahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor. Die hatte der Verband im Februar vorgelegt (VersicherungsJournal 4.2.2026).

Kraftfahrt im Fokus des unabhängigen Vertriebs

Auch im Maklervertrieb hat die Autoversicherung einen hohen Stellenwert. Nicht nur kommt nach vermitteltem Jahresbeitrag fast ein Viertel des Neugeschäfts über Makler in die Bücher der Versicherer (24.9.2025).

Auch landet die Kraftfahrt-Sparte in dem im Rahmen der Asscompact Trends ermittelten Absatzranking bei Maklern regelmäßig auf den vordersten Plätzen. In den letzten vier Auflagen reichte es zweimal für den ersten Rang (9.6.2026, 6.3.2026) und je einmal zur zweiten (4.9.2025) und dritten Position (5.12.2025).

Die Studienreihe wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Basis ist jeweils eine Onlinebefragung unter mehreren hundert Vermittlern. Für die aktuelle Auflage II/2026 waren es 256, die zwischen Ende März und Mitte April interviewt wurden.

---------AdvertisingPlace---------

Die Favoriten unter den Kfz-Versicherern aus Vermittlersicht

Im Rahmen der Untersuchung werden die Versicherungsmakler auch zu ihren persönlichen Favoriten in mehr als drei Dutzend Produktlinien befragt. Diese können über ein Drop-down-Menü ausgewählt der frei eingegeben werden.

Nach dem Urteil der Vermittler ist in der Kraftfahrtversicherung die VHV Allgemeine Versicherung AG der eindeutige Spitzenreiter. Der Kfz-Versicherer konnte weit über ein Drittel der insgesamt 211 Favoritennennungen auf sich vereinen.

Den Silberrang sicherte sich die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG. Auf sie entfiel gut jede neunte Stimme. Für die Axa Versicherung AG an dritter Stelle votierte etwa jeder elfte Interviewte.

Auf Position vier liegen gleichauf die Allianz Versicherungs-AG und die Kravag Versicherungen mit Anteilen von jeweils einem Zwölftel. Die Plätze sechs bis acht belegen die Verti Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG und die Württembergische Versicherung AG.

Zahlreiche Rangveränderungen

Eindeutiger Spitzenreiter ist schon seit vielen Quartalen die VHV. Die Hannoveraner hielten die Wettbewerber seit der Auflage I/2021 mit dem Höchstwert aus der aktuellen Auflage von fast 39 Prozent der Favoritennennungen um bis zu 27,5 Prozentpunkte auf Distanz.

Die Itzehoer erreichte zum 13. Mal in Folge und zum 15. Mal in den letzten 16 Quartalen den zweiten Platz. Die Kravag belegte zuletzt zweimal nur Platz vier, davor aber neunmal den Bronzerang. Zu Beginn des Beobachtungszeitraums hatte das sogar Unternehmen achtmal an zweiter Stelle gelegen.

Der 168-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2026 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

Lesetipp: Das K-Geschäft aus Sicht der Vermittler Wenig Lohn, viel Arbeit. So lässt sich die Kfz-Versicherung aus Vertriebssicht zusammenfassen. Vermittler könnten die Autoversicherung „links“ liegen lassen. Doch jeder Kunde ist und bleibt wertvoll. Praxisbeispiele, wie die Sparte gewinnbringend anzupacken ist, liefert das VersicherungsJournal-Dossier „Mit der Autoversicherung Geld verdienen – Was möglich ist und nötig wäre: aktuelle Trends und Entwicklungen für den Vertrieb von Kfz-Versicherungen“. Nähere Informationen und Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.

---------AdvertisingPlace---------