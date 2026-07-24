Auf diese Berufsunfähigkeitsversicherer setzen Versicherungsmakler

24.7.2026 – Die Alte Leipziger ist und bleibt der eindeutige Favorit von Maklern bei der Vermittlung von Berufsunfähigkeitspolicen. Dahinter folgen dicht beieinander die LV 1871, der Volkswohl Bund und die Swiss Life, wie die Asscompact Trends II/2026 zeigen.

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In der Absatzrangliste der Versicherungsmakler rangiert das Geschäft mit Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) in der Spitzengruppe. Die Produktgattung landete in den letzten Auflagen der Asscompact Trends an sechster bis achter Stelle. Dabei berichteten bis zu etwa 56 Prozent der Interviewten von einem „(sehr) guten“ Geschäft (VersicherungsJournal 9.6.2026, 6.3.2026, 4.9.2025).

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe der BBG Betriebsberatungs GmbH beruht auf einer standardisierten Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert Versicherungsmaklern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 256 Personen angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April 2026.

Nach favorisierten Anbietern befragt

Rund 88 Prozent der Teilnehmer sind männlich und etwa zwölf Prozent weiblich. Sie sind im Schnitt 58,8 Jahre alt, wobei weit über drei Viertel die 50 Jahre bereits überschritten haben. Fast die Hälfte ist über 60 Jahre alt. Andererseits ist nur jeder Zehnte 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt bei etwa einem Sechzigstel.

Die Interviewten haben im Mittel 30,7 Jahre Branchenerfahrung und wollen im Schnitt mit 68,1 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Annähernd vier von zehn Interviewten planen sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in den abgefragten Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Dabei konnten die Vermittler über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

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Alte Leipziger mit großem Vorsprung Spitzenreiter

In der BU-Versicherung, zu der insgesamt 257 Stimmen abgegeben wurden, zeigt sich ein klarer Favorit der Versicherungsvermittler. Mit respektablem Vorsprung liegt die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. an der Spitze. Fast jeder vierte Umfrageteilnehmer nannte das Unternehmen als Favoriten.

Auf einen zweistelligen Anteil kam ansonsten nur noch die an zweiter Stelle rangierende Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871). Den Bronzerang sicherte sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., für die gut jeder elfte Interviewte votierte. Hauchdünn dahinter folgt die Swiss Life Lebensversicherung SE.

Die BU-Versicherer auf den weiteren Plätzen

Die Position fünf belegt die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland vor der Nürnberger Lebensversicherung AG. An siebter bis zehnter Stelle finden sich wieder die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, die HDI Lebensversicherung AG und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Die sechs vorgenannten Anbieter kamen auf Anteile zwischen sieben und 3,5 Prozent.

Aufsteiger und Absteiger in der Berufsunfähigkeitsversicherung

An der Spitze zieht die Alte Leipziger schon seit vielen Quartalen einsam ihre Runden. Die LV 1871 holte sich den zuvor lange gehaltenen Silberrang zurück, nachdem sie im Vorquartal auf Platz vier zurückgefallen war. Der zuvor zweimal fünftplatzierte Volkswohl Bund hielt sich trotz einer Rangverschlechterung auf dem Siegerpodest.

Die Swiss Life konnte den Abwärtstrend (von drei über vier auf sieben) stoppen und machte wieder drei Positionen gut. Die Baloise bestätigte ihre beste Platzierung aus den letzten Studienauflagen. Die Canada Life pendelte zuletzt zwischen dem sechsten und dem neunten Platz, der HDI zwischen dem neunten und dem zwölften Rang.

Deutlich nach oben zeigte die Kurve bei der Nürnberger (von elf auf sechs) und bei der Stuttgarter

Weitere Untersuchungen zur BU-Versicherung

An die Alte Leipziger liefern unabhängige Vermittler auch das mit Abstand meiste Geschäft (6.5.2026). Dies hat die Asscompact „Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2026“ gezeigt, die ebenfalls von der BBG durchgeführt wurde.

Auch bei den Partnermaklern der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG ließ die Alte Leipziger die Wettbewerber hinter sich, sowohl in der Neugeschäftswertung als auch in der Qualitätsrangliste (11.4.2025).

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