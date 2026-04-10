Auf diese Fahrradversicherer fahren die Vema-Makler ab
10.4.2026 (€) - In dem Segment gehen weit über drei Viertel des Geschäfts an nur drei Produktgeber – mit einem eindeutigen Spitzenreiter. Dieser ließ auch in der Qualitätswertung die drei Hauptkonkurrenten hinter sich. Bewertet wurden dafür Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.
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