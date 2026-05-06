Auf diese Produktgeber fahren Makler bei der Absicherung von Oldtimern ab

6.5.2026 – Der Assekuradeur OCC ist der Topanbieter aus Sicht von Versicherungsmaklern, wenn es um die Vermittlung von Policen zur Absicherung von Oldtimern geht. Dahinter folgen die Württembergische und die Helvetia. Dies ist ein Ergebnis der „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2026“ der BBG.

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Auf welche Produktgeber Versicherungsmakler bei der Absicherung von Oldtimern setzen, hat die BBG Betriebsberatungs GmbH im Rahmen der Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2026“ untersucht. Diese basiert auf einer Onlineumfrage unter Maklern. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 275 Personen angegeben.

Absicherung von Oldtimern: OCC ist Topanbieter aus Vermittlersicht

Aufgeführt werden neben Ranglisten zu den Geschäftsanteilen, zur Weiterempfehlungsbereitschaft (14.4.2026, 24.4.2026) und zum Stellenwert des Geschäftsfelds (14.4.2026) unter anderem auch Ranglisten der Topanbieter für verschiedene Sonderrisiken im Kraftfahrtsegment. Hierzu gehörten neben Wohnmobilen (27.4.2026) auch Oldtimer.

Beim Sonderrisiko „Oldtimer“ ist und bleibt die OCC Assekuradeur GmbH der eindeutige Favorit der unabhängigen Vermittler. Der Anbieter konnte wie schon in den beiden Vorjahren (29.4.2025, 14.5.2024) mehr als die Hälfte der Nennungen als Top-Anbieter auf sich vereinen.

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Württembergische vor Helvetia

Den Silberrang sicherte sich erneut die Württembergische Versicherung AG – mit einem Anteil von aktuell einem guten Fünftel. An dritter Stelle liegt weiterhin die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, für die fast jeder achte Befragte stimmte.

Die Position vier belegt die Herzenssache. Der Assekuradeur! GmbH, die sich um drei Plätze nach oben schob. Dahinter folgen die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland (unverändert an fünfter Stelle) und die gleichauf an sechster Stelle liegenden Akteure Allianz Versicherungs-AG (Vorjahr Rang vier) und Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. (2025: Platz fünf).

Auf Position acht findet sich die Mannheimer Versicherung AG wieder. Für die fünf vorgenannten Marktteilnehmer votierten zwischen 9,3 und 6,5 Prozent der interviewten Vermittler.

Der 236-seitige Berichtsband zur „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2026“ kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

Daten zum Oldtimer-Markt

Nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) waren Anfang 2026 in Deutschland 923.538 Kraftfahrzeuge (Kfz) und Kfz-Anhänger mit und ohne Historienkennzeichen (H-Kennzeichen) zugelassen. Diese werden im deutschen Sprachgebrauch meist als Oldtimer bezeichnet, erläutert das KBA.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 4,0 Prozent, wobei es in allen Fahrzeugklassen Zuwächse gab. Am größten fielen diese bei den Anhängern (plus 8,6 Prozent auf 807 Gefährte). Bei den Personenkraftwagen betrug der Zuwachs 4,1 Prozent (auf 822.537 Fuhrwerke).

Den Angaben zufolge besitzen Pkw mit 89 Prozent den größten Anteil an den Oldtimern. Dahinter folgen die etwa 43.000 Lastkraftwagen (4,7 Prozent Anteil) vor den rund 27.900 Zugmaschinen (3,0 Prozent Anteil).

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