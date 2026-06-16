Auf diese Reiseversicherer setzen die Vema-Makler

16.6.2026 – Die Würzburger liegt sowohl in der Auslandsreisekranken- als auch in der Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung an der Spitze der Neugeschäftsrangliste der Vema-Partnermakler. Dahinter folgt jeweils die Hansemerkur vor der Care Concept (Auslandsreisekranken) beziehungsweise der Ergo. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe.

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Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Reiseversicherungen unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen 658 Nennungen für die Auslandsreisekrankenversicherungen ein und 453 im Segment Reiserücktritt und Reiseabbruch.

Auslandsreisekranken: Am häufigsten wird an die Würzburger vermittelt

In Sachen Auslandsreisekranken ist die Würzburger Versicherungs-AG wie bei den beiden vorangegangenen Umfragen (6.12.2024, 14.9.2023) der Neugeschäftsfavorit der Partnermakler der Genossenschaft. Allerdings schmolz der Anteil von über einem Fünftel auf ein gutes Siebtel zusammen.

Den Silberrang sicherten sich erneut die Hansemerkur Versicherungen. Sie konnten knapp jede siebte Favoritennennung auf sich vereinen. An dritter (vorige Umfrage: fünfter) Stelle findet sich die Care Concept AG wieder. Für sie votierte fast jeder achte Interviewte.

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Die Reiseversicherer auf den weiteren Plätzen

Auf Position vier liegen die Ergo Versicherungen mit einem Anteil von fast einem Zehntel. Dahinter folgen mit 6,5 bis 5,3 Prozent die Axa Versicherungen, die Allianz Versicherungen und die DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

Die Plätze acht bis zehn belegen mit vier bis drei Prozent die Barmenia Versicherungen, die Travelprotect GmbH und die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA).

Während Travelprotect den Neueinstieg in die Top Ten schaffte, rutschten Ergo und LTA jeweils eine Position nach unten. Allianz und Barmenia büßten jeweils zwei Plätze ein. Verbessern konnte sich die Axa (von acht auf fünf), während die DKV ihren siebten Platz bestätigte.

Reiserücktritt/-abbruch: Würzburger ebenfalls an erster Stelle

Wie im Geschäftsfeld Auslandsreisekranken ist die Würzburger auch bei Reiserücktritts- und Reiseabbruchpolicen weiterhin (16.12.2024) der Neugeschäftsfavorit der Partnermakler der Genossenschaft. Der Anbieter konnte fast jede vierte Favoritennennung auf sich vereinen.

Ärgster Verfolger sind auch hier erneut die Hansemerkur Versicherungen (Anteil: über ein Sechstel). Den Bronzerang sicherten sich ein weiteres Mal die Ergo Versicherungen. Für sie votierte rund jeder siebte Befragte.

Dahinter folgen in umgekehrter Reihenfolge zur vorherigen Qualitätsumfrage Car Concept und LTA vor Allianz und Travelprotect. Die Anteile an den Favoritennennungen lagen zwischen fast neun und knapp fünf Prozent.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Versicherungssparten:

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