Auf diese Wohngebäudeversicherer bauen Versicherungsmakler

19.6.2026 – Wenn es um die Vermittlung von Wohngebäudepolicen geht, ist und bleibt die Domcura der eindeutige Favorit von unabhängigen Versicherungsvermittlern. Aufs Siegerpodest schafften es gleichauf auch die Axa und die VHV, wie die Asscompact Trends II/2026 zeigen.

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Die Wohngebäudeversicherung gilt im Versicherungsvertrieb als Türöffner zur gehobenen Privatkundschaft (VersicherungsJournal 30.8.2013). Deshalb kommt ihr bei allen Vertriebskanälen große Bedeutung zu.

Wohngebäudeversicherung ist wichtig im Vertrieb

Auch im Maklervertrieb gehört dieser Versicherungszweig zu den absatzstärksten. Das zeigen die letzten Auflagen der quartalsweise publizierten Studienreihe Asscompact Trends, die von der BBG Betriebsberatungs GmbH erstellt wird. Sie beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Versicherungsmaklern zu diversen Vertriebsthemen.

Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage II/2026 wird mit 256 Personen angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April 2026. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Die Wohngebäudeversicherung landete in der Produktaufstellung der Vermittler zuletzt im schlechtesten Fall auf dem fünften (9.6.2026) und bestenfalls auf dem vierten Platz (6.3.2026, 5.12.2025, 4.9.2025). Dabei berichteten mindestens 60 Prozent der Interviewten von einem „(sehr) guten“ Geschäft.

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Die Favoriten aus Sicht von Versicherungsmaklern

Im Rahmen der Untersuchung werden auch die favorisierten Anbieter in den einzelnen Produktlinien ermittelt. Dabei können die Vermittler über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder diese frei eingegeben.

In der Sparte Wohngebäude, in der 226 Stimmen abgegeben wurden, zeigt sich mit der Domcura AG ein klarer Favorit der Makler. Über ein Fünftel der Umfrageteilnehmer votierte für den Assekuradeur.

Den Silberrang teilen sich die Axa Versicherung und die VHV Allgemeine Versicherung AG, für die jeweils rund jeder zwölfte stimmte. Position vier belegt die Alte Leipziger Versicherung AG mit einem Anteil von 6,6 Prozent an den Favoritennennungen.

Gothaer, Grundeigentümer, Konzept & Marketing auf den weiteren Plätzen

Gleichauf an fünfter Stelle finden sich die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) und die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH wieder.

Die drei vorgenannten Anbieter konnten jeweils rund jede 17. Stimme auf sich vereinen. Auf Platz acht liegt Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH vor der HDI Versicherung AG.

Auf- und Absteiger unter den Wohngebäudeversicherern

Der Spitzenreiter Domcura liegt schon seit vielen, vielen Quartalen unangefochten in Führung. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger beträgt aktuell fast 13 Prozentpunkte. Innerhalb der zurückliegenden 16 Quartale waren es fast immer mehr als zehn Prozentpunkte, in der Spitze sogar mehr als 17 Prozentpunkte (16.9.2022). Augenscheinlich hat der Aufkauf durch den Finanzvertrieb MLP SE (17.6.2015) das Standing bei den Maklern nicht eingetrübt.

Die VHV schaffte es zum dritten Mal in den letzten vier Auflagen auf den Silberrang. Hinzu kamen einige weitere Top-Drei-Platzierungen. Die Axa, die bereits zu Beginn des Beobachtungszeitraums einige Male auf dem zweiten Platz gelandet und zwischenzeitlich aus der Spitzengruppe herausgefallen war. Kämpfte sich zuletzt wieder unter die Topakteure aus Maklersicht zurück.

Die Alte Leipziger erzielte zuletzt einen ihrer schlechteren Zustimmungswerte. Nachdem es zu Beginn des Betrachtungszeitraums mit Werten von vier bis sechs Prozent nicht zu Top-Drei-Platzierungen gereicht hatte, war das Unternehmen immer weiter nach oben gerückt und schaffte es zwischenzeitlich elf Mal hintereinander unter die drei Besten ihrer Zunft.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 168-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2026 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

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