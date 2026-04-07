Aufgeschobene LV-Auszahlung wegen Steuervorteilen beliebt

7.4.2026 – Versicherte wünschen sich zunehmend flexible Produkte zur Altersvorsorge. Hierauf reagiert der Lebensversicherer aus München unter anderem mit der Möglichkeit, die Renten und Einmalzahlungen um rund zwei Jahrzehnte nach hinten zu verschieben. Diese Verlängerung wird in der Praxis vor allem deshalb gewählt, weil somit auch bestehende Steuervorteile gesichert werden.

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Kunden von Lebens- und Rentenversicherungen legen verstärkt Wert darauf, die Auszahlungen der Police ihrer jeweiligen Lebenssituation anzupassen. Der finanzielle Bedarf kann sich zum Beispiel je nach eigenem Gesundheitszustand oder familiärer Situation verändern.

„Die Nachfrage nach diesen Optionen ist entsprechend groß“, berichtet Thomas Buchholz, Altersvorsorge- und Investment-Experte bei der Lebensversicherung von 1871 a.G. München.

90 Prozent des Neugeschäfts entfallen auf Tarife ohne Garantien

Thomas Buchholz (Bild: LV 1871)

Denn: „Unsere Geschäftspartner achten verstärkt darauf, dass Produkte den individuellen Lebensumständen der Kunden wirklich gerecht werden“, so Buchholz im Gespräch mit dem VersicherungsJournal weiter.

Das Bedürfnis nach Sicherheit rangiere bei den meisten Versicherten hinter dem Renditewunsch. „Bei uns entfallen rund 90 Prozent des Neugeschäfts ohne betriebliche Altersversorgung auf Tarife ohne Garantien“, sagt Buchholz.

„Insofern beobachten wir bei unseren Kunden keine ausgeprägte Nachfrage nach Garantien.“ Insbesondere bei langfristigen Verträgen wie in der fondsgebundenen Lebensversicherung sei es aber auch „entscheidend, dem Kunden transparent aufzuzeigen, was Risiko konkret bedeutet“.

Bei ihren Garantieprodukten setzt die LV 1871 auf ein Zwei-Topf-Hybridmodell, so Buchholz weiter. „Hierbei erfolgt eine dynamische Umschichtung zwischen dem Deckungsstock und einer frei wählbaren Fondsauswahl, um Sicherheit und Renditechancen miteinander zu verbinden.“

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Kunde kann Auszahlungen bis zum 85. Lebensjahr aufschieben

Auf reges Interesse stoße bei Kunden und Vertriebspartnern des Lebensversicherers die Möglichkeit, Auszahlungen aufzuschieben. Aktuell ist das bei der LV 1871 bis zum 85. Lebensjahr möglich. Auch hiermit seien die Geldströme je nach individueller Situation flexibel planbar.

Zudem erfolgen sie steuerlich begünstigt, wenn der Vertrag seit mindestens zwölf Jahren gelaufen ist und der Versicherte bei der Auszahlung mindestens 62 Jahre alt ist. Bei vor 2012 abgeschlossenen Verträgen gilt eine Altersgrenze von 60 Jahren.

„Diese Lösung wird sehr gut angenommen, da sie es ermöglicht, die Steuervorteile der Police konsequent weiter zu nutzen“, so Buchholz. Ein höheres Endkapital der Sparer durch länger aufgelaufene Zinsen, Dividenden und Wertsteigerungen stehe in der Regel nicht im Vordergrund.

Kapitalanlage bleibt in der verlängerten Ansparphase steuerfrei

Vielmehr sei wichtig, dass sich der zeitliche Aufschub der Auszahlung für den Kunden auch hinsichtlich seiner Steuerlast bemerkbar macht. Wählt der Kunde den Rentenbeginn mit 85 Jahren, unterliegt die Rente lediglich einer Ertragsanteilsbesteuerung von fünf Prozent.

„Bei einem Rentenstart mit 65 Jahren sind hingegen 17 Prozent steuerpflichtig“, gibt Buchholz zu bedenken. Außerdem profitiere der Kunde in der verlängerten Ansparphase von einer weiterhin steuerfreien Kapitalanlage.

Inwiefern die Entscheidung über einen Aufschub der Auszahlung bei der Planung einer Erbschaft und/oder Unternehmensnachfolge berücksichtigt werden sollte, „muss im Kontext einer ganzheitlichen Generationenberatung individuell betrachtet werden“, so der Manager.

Versicherte profitieren mit Fonds vom globalen Wirtschaftswachstum

Der Kunde entscheide ebenso selbst, wie das in der Versicherung angelegte Geld wirksam gegen Inflation geschützt werden soll. „Er hat Zugriff auf unsere gesamte Fondspalette. Auf Wunsch kann ergänzend ein Ablaufmanagement eingebunden werden“, erklärt hierzu Buchholz.

„Die Fonds bilden den Antrieb der Kapitalanlage und eröffnen die Chance, direkt vom globalen Wirtschaftswachstum zu profitieren“, so der Altersvorsorge- und Investment-Experte. Damit könne eine moderne Fondspolice etwas leisten, was einer klassischen Lebensversicherung fehle.

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