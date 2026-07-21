Basis-Rente: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler

21.7.2026 – Die Allianz liegt an der Spitze der Neugeschäftsrangliste der Vema-Makler bei klassischen/klassiknahen Rürup-Policen. Die Wertung bei den fondsgebundenen Angeboten gewann die Alte Leipziger, die im Klassik-Segment an zweiter Stelle vor dem Volkswohl Bund landete. Dieser sicherte sich zudem bei den Indexpolicen den Silberrang hinter der Allianz, die es bei den Fondspolicen auf die zweite Position schaffte. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe.

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Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der betrieblichen Vorsorge unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Befragung gingen für die fondsgebundene Variante 391 und für klassische und klassiknahe Lösungen 264 Nennungen ein.

Alte Leipziger bei fondsgebundenen Lösungen vorn

Bei den fondsgebundenen Angeboten setzte sich erneut (20.11.2024, 22.12.2020) die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. gegen die Allianz Lebensversicherungs-AG durch. Erste konnte den Vorsprung, der zuletzt bis auf wenige Stimmen zusammengeschrumpft war, wieder ausbauen und kam auf einen Anteil von einem guten Sechstel an den Favoritennennungen. Für die Allianz votierte nur noch gut jeder achte Interviewte.

Dahinter folgen in umgekehrter Reihenfolge zur vorigen Untersuchungen die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) mit ebenfalls zweistelligen Anteilen. Es liegen nur zwei Stimmen zwischen den beiden Wettbewerbern.

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Auf den weiteren Plätzen

Die geteilte fünfte Position belegen die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, und die Swiss Life Lebensversicherung SE, für die etwa jeder 16. Umfrageteilnehmer votierte.

Den siebten Platz teilen sich wenige Stimmen dahinter die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Continentale Lebensversicherung AG. Dabei machten die Stuttgarter und die Swiss Life jeweils einen Rang gut.

Allianz in den Segmenten Index sowie klassisch vorn

Bei den klassischen und klassiknahen Lösungen machte wiederum die Allianz das Rennen. Sie erhielt über ein Fünftel der Nennungen. Den Silberrang sicherte sich erneut die Alte Leipziger mit aktuell einem Sechstel Anteil vor weiterhin dem Volkswohl Bund mit zuletzt einem knappen Siebtel Anteil.

Rund jeder zehnte Befragte votierte für die LV 1871 an vierter Stelle. Dahinter folgen mit sechs bis knapp fünf Prozent die Canada Life, die Stuttgarter, die Swiss Life und die Continentale. Die fünf letztgenannten Akteure schafften es bis auf die Continentale (von fünf auf acht) neu in die Favoritengruppe der Vema-Makler.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Im Segment Indexpolicen sicherte sich die Allianz erneut die Spitzenposition vor weiterhin dem Volkswohl Bund. Die Allianz erhielt 22 der 66 abgegeben Stimmen, was einem Anteil von einem Drittel entspricht. Der Volkswohl Bund konnte zwölf Favoritennennung auf sich vereinen und sicherte sich den Silberrang.

Alle anderen Anbieter kamen auf weniger als zehn Stimmen, wobei die Continentale Platz drei belegt.

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Versicherungssparten:

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