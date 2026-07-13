Riesige Lücken beim Cyberschutz: So können Vermittler sie schließen
13.7.2026 (€) - Die meisten Gewerbetreibenden sind bereits aus dem Internet angegriffen worden. Trotzdem sind die wenigsten versichert. Woran das liegt und wie die Kleinunternehmer überzeugt werden können, verraten spezialisierte Versicherungsmakler dem VersicherungsJournal.
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