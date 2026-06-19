Das sind die fairsten Versicherungsmakler

---------AdvertisingPlace---------

19.6.2026 – Die Servicevalue GmbH hat zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, die fairsten Unternehmen ermittelt. Grundlage war eine im April und Mai durchgeführte Bevölkerungsumfrage über ein Online-Access-Panel. Die konkrete Fragestellung: „Bitte geben Sie an, inwiefern die folgende Aussage für Sie als Kunde/Verbraucher auf die folgenden Anbieter zutrifft: Ich fühle mich von (…) fair behandelt beziehungsweise fair versorgt.“

Insgesamt gab es fünf Antwortmöglichkeiten, von (1) = „trifft voll und ganz zu“ über (2) = „trifft zu“, (3) = „trifft eher zu“, (4) = „trifft eher nicht zu“ bis (5) = „trifft nicht zu“. Für die Auswertung wurde der ungewichtete Mittelwert berechnet. Wer besser als der Branchendurchschnitt bewertet wurde, erhielt die Auszeichnung „faires Unternehmen“. Wer besser als der Durchschnitt der „fairen Unternehmen“ abschnitt, bekam das Prädikat „fairstes Unternehmen“.

Im Rahmen der Befragung kamen 203.822 Urteile zu 1.241 Unternehmen aus 67 verschiedenen Wirtschaftszweigen zusammen. Unter diesen befand sich unter anderem auch die Kategorie Versicherungsmakler. Den Branchensieg sicherte sich wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 6.6.2025) die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (2,44). An zweiter Stelle folgt erneut die vor zwei Jahren siegreiche (11.6.2024) Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe; 2,46).

Ebenfalls zu den „fairsten“ Maklern mit der Auszeichnung „höchste Zustimmung“ gehören die A+G Rettig GmbH Versicherungsmakler (2,50; unverändert an dritter Stelle) und die Helmsauer-Gruppe (2,50; weiterhin auf Position vier). Gleiches gilt für die Aufsteiger in die Spitzengruppe Artus-Gruppe (2,57), Goldstein Röseler GmbH (2,59) und Remy & Nauen GmbH & Co. KG (2,60). Nicht mehr zu den Topakteuren gehört die Leue & Nill GmbH + Co. KG. Alle Rankings können unter diesem Link eingesehen werden.

---------AdvertisingPlace---------

---------AdvertisingPlace---------