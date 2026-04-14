Das sind die Finanzvertriebe mit den zufriedensten Kunden

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14.4.2026 – Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money wollten auch in diesem Jahr wissen, welche Versicherungsanbieter die Kundenerwartungen insgesamt am besten erfüllen oder gar übererfüllen. Die Untersuchung „Höchste Kundenzufriedenheit 2026“ basiert auf einer Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen 269.448 Mandantenurteile zu über 1.600 Unternehmen aus 73 Branchen zusammen. Darunter waren auch weit über 100 Testkandidaten aus der Assekuranz in fast zwei Dutzend Sparten.

Basis der Untersuchung ist der sogenannte „Kunden-Zufriedenheits-Index“ (KZI), der den Angaben zufolge die erfahrensbezogene Messung der Kundenzufriedenheit ermöglichen soll. Der KZI ist umso besser, je niedriger er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den einzelnen Wirtschaftssektoren mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 16.3.2026). Alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.

In der Kategorie Finanzvertriebe erklomm die Formaxx AG die Spitzenposition – mit einem KZI von aktuell 2,58. Den Silberrang sicherte sich die Finanzprofi AG (2,60) vor der Vorjahressiegerin (10.3.2025) Swiss Life Select Deutschland GmbH (2,61). Die drei vorgenannten Unternehmen erhielten das Prädikat „Höchste Kundenzufriedenheit Finanzvertriebe“, da sie mit ihrem KZI den Durchschnittswert in der Sparte besonders deutlich unterboten. Das schafften darüber hinaus auch

Mit der Deutschen Vermögensberatung AG – DVAG und der MLP SE sucht man die beiden nach Provisionserlösen größten Akteure (29.7.2025) in der Spitzengruppe vergeblich. Das vollständige Branchenranking inklusive 19 weiterer Marktteilnehmer, sechs davon besser als der Branchenschnitt (Auszeichnung „hohe Kundenzufriedenheit“), kann hier eingesehen werden.

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