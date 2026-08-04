Das sind die langjährig fairsten Maklerpools und -verbünde

4.8.2026 – Einer Studie von Servicevalue und Focus Money zufolge gehen Fonds Finanz, Maxpool, Vema und VFM am fairsten und besonders partnerschaftlich mit unabhängigen Vermittlern um. Zur Bewertung standen 30 Kriterien aus sieben Leistungsdimensionen. Die Vema gehörte in den vergangenen acht Jahren sechsmal zur jeweiligen Spitzengruppe.

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Die Servicevalue GmbH hat wieder zusammen mit der Zeitschrift Focus Money die Fairness von Maklerversicherern und -pools unter die Lupe genommen.

Die Studie „Fairste Maklerversicherer 2026“ basiert auf einer Stichprobe von rund 5.000 Urteilen von 1.162 Versicherungsmaklern zu 44 Versicherungsunternehmen. Hinzu kommen 16 Maklerpools und -verbünde. Im Vorjahr wurden 3.799 Urteile von 779 Vermittlern eingesammelt (VersicherungsJournal 7.8.2025).

30 Aspekte aus sieben Kategorien bewertet

Um das subjektive Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurden 30 Aspekte aus den folgenden sieben Leistungskategorien bewertet:

zentrale Vertriebsberatung (Reaktionsgeschwindigkeit, Gesprächsatmosphäre, Bearbeitungsgeschwindigkeit, fachliche Kompetenz),

Maklerbetreuung (Verfügbarkeit, Kompetenz und Befähigung des Maklerbetreuers),

Produkte (Angebot an Produkten sowie deren Qualität und Individualisierung, Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen, Prämiensysteme),

Schulungen (Angebot, Durchführung und Effizienz der Schulungen, interaktive Trainingsmöglichkeiten),

Angebots- und Verkaufssoftware (Kompatibilität und Praktikabilität der Software, interaktive Mitbewerbervergleiche, Software-Aktualisierungen, Service-Apps),

Datenlieferungseffizienz (Vollständigkeit des Daten- und Dokumentenimports als GDV-Import, Qualität der Maklerpost, Automatisierung beim Postabholen im MVP) und

Betriebsablauf (Rationalisierung der Abläufe, Fehlerfreiheit, Policierung, Betreuung der Bestandskunden, Provisions-/Courtage-/Honorarabrechnung einschließlich elektronischer Anpassung an das MVP, Umgang mit Beschwerden und Reklamationen).

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Bewertung in fünf Stufen

Zur Bewertung stand den Befragten eine fünfstufige Skala zur Verfügung. Sie reicht von „ausgezeichnet“ (1) über „sehr gut“ (2), „gut“ (3) und „mittelmäßig“ (4) bis „schlecht“ (5).

Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit, dass sich die Teildimensionen als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien ergeben. Dabei erhalten alle Unternehmen die Auszeichnung „gut“, die über dem Mittelwert liegen. Wer über dem Durchschnitt der als „gut“ bewerteten Unternehmen liegt, bekommt ein „sehr gut“.

Pools und Verbünde: viermal „sehr gut“, fünfmal „gut“

Bei den Maklerpools und -verbünden landeten vier Akteure in der Gruppe der „sehr guten“ Marktteilnehmer. Dabei konnten die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG und die VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH ihre Positionen in der Spitzengruppe behaupten. Den Aufstieg in diese schaffte die Phönix Maxpool Gruppe AG, die vor einem Jahr noch als „gut“ bewertet wurde.

Zur diesjährigen Verfolgergruppe mit der zweitbesten Wertung gehören die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH, die Invers Versicherungs-Vermittlungs GmbH, die SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG, die Status GmbH und die Wifo GmbH.

Während die Status vor zwölf Monaten noch nicht zu den überdurchschnittlichen Testkandidaten gehört hatte, bestätigten die vier anderen Mitbewerber ihre „gute“ Vorjahresbewertung. Innerhalb der Auszeichnungsklassen sind die Unternehmen alphabetisch aufgeführt.

Dies sind die nicht überdurchschnittlichen Marktteilnehmer

Die verbleibenden sieben Testkandidaten agieren aus Maklersicht insgesamt nicht überdurchschnittlich. Dies sind einerseits die 1:1 Assekuranzservice AG, die Apella AG, die BCA AG und die Blau direkt GmbH.

Ebenfalls in diese Bewertungskategorie fallen die Degenia Versicherungsdienst AG (DMU Deutsche Makler Union GmbH), die KAB Maklerservice GmbH und die Qualitypool GmbH.

Alle sieben Teilnehmer waren auch im vergangenen Jahr in dieser dritten Bewertungskategorie gelandet. Zu den neun unterdurchschnittlichen Anbietern 2025 zählte neben der in die zweite Klasse aufgestiegenen Status auch die Amexpool AG.

Vema schaffte es seit 2019 sechsmal in die Spitzengruppe

Der letztgenannte Anbieter ist im vorigen Jahr von der Muttergesellschaft Hypoport SE in zwei eigenständige Gesellschaften geteilt worden (VersicherungsJournal Medienspiegel 5.11.2025). Die Amexpool gehört neben den Akteuren Fondskonzept AG, Jung, DMS & Cie. AG und PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH aktuell nicht zu den Prüflingen.

Betrachtet man die vorigen acht Auflagen der Maklerbefragung, so schaffte es kein einziger Teilnehmer jedes Mal in die „sehr gute“ Spitzengruppe. Immerhin sechsmal gelang es der Vema.

Dahinter folgt der DEMV mit fünfmaliger Mitgliedschaft unter den „sehr guten“ Teilnehmern sowie der VFM (vier) und die Status (drei). Jeweils zweimal dabei waren mit ihren diesjährigen Auszeichnungen die Fonds Finanz und Maxpool. Bei jeweils einer Top-Platzierung verharren die Mitbewerber Fondskonzept, Jung, DMS & Cie. und PMA.

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