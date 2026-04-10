Das sind die Maklerfavoriten in der Krankenzusatzversicherung

10.4.2026 – Die Barmenia ist und bleibt der Favorit von Maklern, wenn es um die Vermittlung von Krankenzusatzpolicen geht. Dahinter folgen die Allianz und die Arag, wie die Asscompact Trends I/2026 zeigen.

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In der Absatzrangliste der Versicherungsmakler (VersicherungsJournal 6.3.2026) gehören Krankenzusatzpolicen aktuell mit Platz acht zu den Top-Produkten. Weit über die Hälfte der Interviewten berichteten von einem zuletzt „(sehr) guten“ Geschäft – und nicht einmal jeder achte von einem „(sehr) schlechten“.

Zum Vergleich: Krankenvollversicherungen rangieren nur an 29. Stelle bei 41 abgefragten Produktgruppen. Weniger als 30 Prozent der befragten Vermittler beurteilte den Absatz aktuell als „gut“ oder „sehr gut“. Auf dem gleichen Niveau befinden sich die Beurteilungen als „(sehr) schlecht“. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact Trends I/2026 der BBG Betriebsberatungs GmbH.

356 Versicherungsvermittler gaben Auskunft

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer standardisierten Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert Versicherungsmaklern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 256 Personen angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2026.

Knapp 90 Prozent der Befragten sind männlich und etwa zehn Prozent weiblich. Sie sind im Schnitt 58,5 Jahre alt, wobei weit über drei Viertel die 50 Jahre bereits überschritten haben. Fast die Hälfte ist über 60 Jahre alt. Andererseits ist nur jeder Dreizehnte 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt bei etwa einem Dreißigstel.

Die Interviewten haben im Mittel 30,7 Jahre Branchenerfahrung und wollen im Schnitt mit 67,8 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als ein Drittel plant sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

Im Rahmen der Befragung sollten die Teilnehmer nicht nur den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 41 Produktlinien bewerten, sondern unter anderem auch die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Dabei konnten die Vermittler über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

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Barmenia vor Allianz und Arag

In der Krankenzusatzversicherung ist die Barmenia Krankenversicherung AG der Favorit der Versicherungsmakler. Die Wuppertaler konnten rund jede sechste Favoritennennung auf sich vereinen.

In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich die Allianz Private Krankenversicherungs-AG gegen die Arag Krankenversicherungs-AG durch. Für Erstere votierte mehr als jeder zehnte Interviewte, für Letztere rund jeder elfte.

Die geteilte vierte Position belegen die Continentale Krankenversicherung a.G. die Hansemerkur Krankenversicherung AG vor den gleichauf an sechster Stelle liegenden Akteure Münchener Verein Krankenversicherung a.G. und Signal Iduna Krankenversicherung a.G. Platz acht sicherte sich Concordia Krankenversicherungs-AG. Die fünf letztgenannten Anbieter kamen auf Anteile zwischen 6,6 und 5,2 Prozent.

Die Auf- und Absteiger unter den Krankenversicherern

An der Spitze liegt mittlerweile zum 20. Mal in Folge die Barmenia. Davor hatte lange Zeit die Arag geführt, auch wenn der Abstand seinerzeit zuletzt deutlich zusammengeschrumpft (30.4.2021) ist und es anschließend zum Führungswechsel kam. Die Arag lag dann bis auf eine Ausnahme an zweiter oder wie zuletzt an dritter Stelle.

Die Allianz verteidigte aktuell den Silberrang, den sie zum vierten Mal in den zurückliegenden acht Auflagen erreichte. Im schlechtesten Fall fand sie sich in dieser Zeitspanne an sechster Stelle (Auflage III/2024) wieder.

Die Continentale schaffte es seitdem in den vergangenen zwei Jahren einmal auf den zweiten Platz (II/2025) und jeweils zweimal auf den dritten und vierten Rang. In der Auflage IV/2025 reichte es nur zur fünften Position.

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 173-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2026 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Krankenzusatzversicherung

An die Barmenia vermitteln unabhängige Vermittler auch das mit Abstand meiste Krankenzusatz-Geschäft. Dies hat die ebenfalls von der BBG durchgeführte „Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“ ergeben (6.2.2026).

Bei den Partnermaklern der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG spielt die Barmenia ebenfalls die größte Rolle im Neugeschäft (10.3.2025, 27.2.2025, 14.2.2025).

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