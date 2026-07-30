Der Kümmerer muss auch gefunden werden: So werden Vermittler lokal sichtbar

30.7.2026 – Um Sichtbarkeit im Internet oder im lokalen Umfeld zu erreichen, ist entscheidend, an den richtigen Stellen mit einem klaren Profil präsent zu sein. Dazu gehört unter anderem, das Beratungsangebot konkret auf die Zielgruppe ausgerichtet zu formulieren, Daten konsistent zu pflegen und Bewertungen nicht dem Zufall zu überlassen. Ein Gastbeitrag von Beraterin Katharina Vogt (Vogt digital).

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Viele Versicherungsvermittler verstehen sich als Kümmerer vor Ort. Sie kennen die Region, sind im Schadenfall erreichbar und beraten persönlich. Doch diese Nähe entfaltet nur Wirkung, wenn potenzielle Kunden den Makler kennen oder ihn finden, sobald ein Bedarf entsteht.

Katharina Vogt (Bild: privat)

Lokale Sichtbarkeit ist deshalb kein Zusatzthema für große Vertriebsabteilungen mit Marketingabteilung. Sie ist Teil der Vertriebsarbeit. Wer in seiner Stadt oder seinem Landkreis als Ansprechpartner für Versicherungsfragen wahrgenommen werden möchte, muss diese Rolle im Internet und im lokalen Umfeld sichtbar machen.

Dafür braucht es weder tägliche Social-Media-Beiträge noch hohe Werbebudgets. Entscheidend ist, an den richtigen Stellen mit einem klaren Profil präsent zu sein.

Nicht alle ansprechen, sondern die Richtigen

Viele Makler beschreiben ihr Angebot sehr allgemein: persönliche Beratung, individuelle Lösungen, umfassender Versicherungsschutz. Das klingt richtig, hilft Interessenten aber kaum bei der Entscheidung.

Lokale Sichtbarkeit beginnt daher mit einer einfachen Frage: Für wen soll der Vermittler in der Region die erste Anlaufstelle sein?

Das können Familien, Selbstständige, Handwerksbetriebe, mittelständische Unternehmen oder Beschäftigte einer regional stark vertretenen Branche sein. Eine Spezialisierung bedeutet nicht, andere Kunden abzulehnen. Sie macht deutlich, bei welchen Anliegen besondere Erfahrung vorhanden ist.

Statt „Wir beraten Privat- und Gewerbekunden zu allen Versicherungsfragen“ ist eine Aussage wie „Wir begleiten Handwerksbetriebe im Raum Augsburg bei der Absicherung von Betrieb, Fuhrpark und Mitarbeitern“ greifbarer. Sie verbindet Zielgruppe, Leistung und Region. Diese Klarheit hilft Kunden und Suchmaschinen, das Angebot einzuordnen.

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Das Google-Unternehmensprofil als digitales Schaufenster

Wer nach einem Versicherungsvermittler in der Nähe sucht, sieht häufig zuerst Kartenergebnisse und Unternehmensprofile. Ein gepflegtes Google-Unternehmensprofil gehört deshalb zu den wichtigsten Grundlagen lokaler Sichtbarkeit.

Firmenname, Anschrift, Telefonnummer, Website, Öffnungszeiten und Leistungsbeschreibung sollten vollständig und aktuell sein. Google nennt Relevanz, Entfernung und Bekanntheit als zentrale Faktoren für lokale Ergebnisse. Vollständige Angaben, Bewertungen und Verlinkungen helfen bei der Zuordnung.

Ein fester Termin von 20 Minuten pro Monat reicht oft aus, um Angaben zu kontrollieren, Bilder einzustellen und Fragen zu beantworten. Unterschiedliche Telefonnummern oder Adressen auf Website, Verzeichnissen und Profilen wirken unprofessionell und erschweren die eindeutige Zuordnung.

Bewertungen nicht dem Zufall überlassen

Empfehlungen sind in der Versicherungsbranche seit jeher wichtig. Onlinebewertungen übertragen dieses Prinzip in die digitale Suche. Sie zeigen, dass Kunden zufrieden waren, und oft auch, für welche Themen ein Makler geschätzt wird.

Viele Vermittler warten darauf, dass Bewertungen von allein entstehen. Sinnvoller ist ein einfacher Prozess: Nach einem erfolgreichen Beratungsgespräch, einer Vertragsumstellung oder einer guten Schadenbegleitung kann freundlich um eine ehrliche Bewertung gebeten werden. Ein direkter Link per E-Mail oder Nachricht senkt die Hürde.

Formulierungen sollten nicht vorgegeben werden. Glaubwürdig sind Bewertungen, wenn sie konkrete Erfahrungen beschreiben. Ein Dank bei positiven Rückmeldungen und eine sachliche Antwort auf Kritik zeigen, dass Kunden ernst genommen werden. Personenbezogene Vertrags- oder Schadendetails gehören nicht in eine öffentliche Antwort.

Die Website muss regionale Fragen beantworten

Eine Website wird nicht lokal relevant, nur weil im Impressum eine Adresse steht. Auf der Startseite sollte erkennbar sein, in welcher Region der Makler tätig ist, welche Kundengruppen er betreut und bei welchen Themen er unterstützt.

Hilfreich sind Inhalte zu konkreten Fragen aus dem Beratungsalltag. Ein Makler mit vielen Handwerkskunden könnte erklären, welche Absicherung bei einem wachsenden Fuhrpark wichtig wird. Wer viele Familien berät, kann typische Fehler bei der Absicherung von Immobilienfinanzierung oder Arbeitskraft aufgreifen.

Dafür braucht es keine langen Fachaufsätze. Oft genügt eine verständliche Antwort auf eine konkrete Frage. Entscheidend ist, dass der Inhalt aus der Beratungspraxis kommt und einen regionalen Bezug herstellt, wo dieser sinnvoll ist. Allgemeine Texte, die jedes Maklerbüro veröffentlichen könnte, schaffen kaum ein erkennbares Profil.

Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Terminmöglichkeit sollten auf dem Smartphone schnell auffindbar sein. Wer persönliche Beratung verspricht, den Kontakt aber hinter mehreren Menüpunkten versteckt, erzeugt einen Widerspruch.

Lokale Vernetzung sichtbar machen

Lokale Bekanntheit entsteht nicht nur online. Vermittler profitieren von Kooperationen und Netzwerken, weil Vertrauen häufig über persönliche Empfehlungen aufgebaut wird.

Geeignete Kontakte können Steuerberater, Immobilienmakler, Finanzierungsspezialisten, Rechtsanwälte, Unternehmensnetzwerke, Vereine oder regionale Wirtschaftsverbände sein. Eine Kooperation wird wertvoll, wenn beide Seiten wissen, bei welchem Problem sie den anderen empfehlen können.

Auch Vorträge, kurze Informationsveranstaltungen oder gemeinsame Inhalte stärken die Positionierung. Ein Makler, der mit einem Steuerberater einen Informationsabend zur betrieblichen Altersversorgung anbietet, wird anders wahrgenommen als ein Unternehmen, dessen Logo nur auf einer Sponsorenwand erscheint.

Lokales Engagement sollte auch digital dokumentiert werden: mit einem kurzen Beitrag auf der Website, einem Foto im Unternehmensprofil oder einem Hinweis in den sozialen Medien. So verstärken sich persönliche Vernetzung und digitale Sichtbarkeit gegenseitig.

Ein realistischer Plan für den Alltag

Makler ohne Marketingmitarbeiter brauchen keinen komplizierten Redaktionsplan. Für den Anfang reichen drei feste Aufgaben:

Erstens: Unternehmensdaten auf Website, Google-Profil und wichtigen Verzeichnissen prüfen und vereinheitlichen.

Zweitens: Nach passenden Kundenkontakten kontinuierlich um ehrliche Bewertungen bitten.

Drittens: Einmal im Monat eine konkrete Frage aus dem Beratungsalltag beantworten: auf der Website, im Google-Profil oder auf dem wichtigsten sozialen Kanal.

Einmal pro Quartal sollte außerdem geprüft werden, über welche Suchanfragen, Empfehlungen und lokalen Kontakte neue Interessenten gekommen sind. So wird sichtbar, welche Maßnahmen funktionieren. Marketing darf auch im Kleinen nicht auf Bauchgefühl beruhen.

Lokale Sichtbarkeit entsteht durch Konsequenz

Der größte Fehler besteht darin, lokale Bekanntheit als einmalige Kampagne zu behandeln. Ein neues Profil, drei Beiträge und ein Sponsoring führen nicht automatisch zu dauerhafter Sichtbarkeit.

Entscheidend ist die Wiederholung: eine klare Positionierung, aktuelle Unternehmensdaten, hilfreiche Inhalte, sichtbare Kundenstimmen und echte Präsenz in der Region. In ihrer Summe sorgen diese Maßnahmen dafür, dass ein Makler nicht nur als Kümmerer arbeitet, sondern auch als solcher wahrgenommen wird.

Persönliche Beratung bleibt ein starkes Argument. Aber Nähe allein reicht nicht. Wer vor Ort Vertrauen aufbauen möchte, muss dort sichtbar sein, wo Menschen nach Orientierung suchen: in ihrem Netzwerk, in der lokalen Suche und auf einer Website, die klar beantwortet, wer für wen welches Problem löst.

Katharina Vogt

Die Autorin ist Gründerin und Geschäftsführerin der Vogt digital GmbH. Sie unterstützt mittelständische B2B-Unternehmen unter anderem bei den Themen SEO und Google.

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