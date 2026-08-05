Die fairsten Lebensversicherer und bAV-Anbieter aus Maklersicht

5.8.2026 – Einer Studie von Servicevalue und Focus Money zufolge erreichen drei von 17 beziehungsweise elf Marktteilnehmern sowohl in der Kategorie „Lebensversicherer“ als auch „Betriebliche Altersvorsorger“ jeweils die Bestnote. Als „sehr gut“ bewerten die Befragten in diesem Jahr demnach die Versicherungsgruppe die Bayerische, den Volkswohl Bund und die WWK.

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Die Servicevalue GmbH hat wieder zusammen mit der Zeitschrift Focus Money die Fairness von Maklerversicherern und -pools unter die Lupe genommen.

Die Studie „Fairste Maklerversicherer 2026“ basiert auf einer Stichprobe von rund 5.000 Urteilen von 1.162 Versicherungsmaklern zu 44 Versicherungsunternehmen. Hinzu kommen 16 Maklerpools und -verbünde (VersicherungsJournal 4.8.2026).

Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden 3.799 Urteile von 779 Vermittlern eingesammelt (5.8.2025).

30 Aspekte aus sieben Kategorien

Um das subjektive Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurden 30 Aspekte aus den folgenden sieben Leistungskategorien bewertet:

zentrale Vertriebsberatung (Reaktionsgeschwindigkeit, Gesprächsatmosphäre, Bearbeitungsgeschwindigkeit, fachliche Kompetenz),

Maklerbetreuung (Verfügbarkeit, Kompetenz und Befähigung des Maklerbetreuers),

Produkte (Angebot an Produkten sowie deren Qualität und Individualisierung, Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen, Prämiensysteme),

Schulungen (Angebot, Durchführung und Effizienz der Schulungen, interaktive Trainingsmöglichkeiten),

Angebots- und Verkaufssoftware (Kompatibilität und Praktikabilität der Software, interaktive Mitbewerbervergleiche, Software-Aktualisierungen, Service-Apps),

Datenlieferungseffizienz (Vollständigkeit des Daten- und Dokumentenimports als GDV-Import, Qualität der Maklerpost, Automatisierung beim Postabholen im MVP) und

Betriebsablauf (Rationalisierung der Abläufe, Fehlerfreiheit, Policierung, Betreuung der Bestandskunden, Provisions-/Courtage-/Honorarabrechnung einschließlich elektronischer Anpassung an das MVP, Umgang mit Beschwerden und Reklamationen).

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Bewertung erfolgte in fünf Stufen

Zur Bewertung stand den Befragten eine fünfstufige Skala zur Verfügung. Sie reicht von „ausgezeichnet“ (1) über „sehr gut“ (2), „gut“ (3) und „mittelmäßig“ (4) bis „schlecht“ (5).

Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit, dass sich die Teildimensionen als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien ergeben. Dabei erhalten alle Unternehmen die Auszeichnung „gut“, die über dem Mittelwert liegen.

Wer wiederum über dem Durchschnitt der als „gut“ bewerteten Unternehmen liegt, bekommt ein „sehr gut“. Die Unternehmen sind innerhalb dieser Auszeichnungsklassen jeweils alphabetisch sortiert.

Makler loben Kompetenz der Berater

„Aus den Studienergebnissen kristallisiert sich heraus, wo die Stärken und Schwächen der Sparten liegen“, berichten die Tester. „Bei den Lebensversicherern zeigt sich ein sehr klares Bild: Die weitaus höchsten Zustimmungswerte verdienten sich die untersuchten Anbieter mit ihrer Maklerbetreuung. Hier konnten sie ihr beachtliches Fairnesslevel aus dem Vorjahr sogar weiter upgraden.“

Positiv erwähnen die Makler demzufolge nach wie vor auch die zentrale Vertriebsberatung der Unternehmen. Sie loben insbesondere die fachliche Kompetenz der Berater. 83 Prozent halten diese für „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“.

Hierfür spielen etwa Auskunftsfähigkeit, abschließende Fallbehandlung und Verbindlichkeit eine Rolle. Am schwächsten schneidet der Lebensektor wieder in Sachen Angebots- und Verkaufssoftware ab.

Sechs Lebensversicherer „sehr gut“

In der Kategorie „Lebensversicherer“ erhalten in diesem Jahr sechs der 17 Getesteten die Bewertung „sehr gut“:

Die drei erstgenannten Anbieter waren erst 2025 in die Spitzengruppe aufgestiegen, die Bayerische hatte ihre Vorjahresbewertung damals hingegen bestätigt. Neu aufgestiegen sind aktuell der Volkswohl Bund und die WWK.

Beide gehörten bislang zu den als „gut“ bewerteten Akteuren – ebenso wie die Universa Lebensversicherung a.G., die ihre Position verteidigen konnte. Neu in der zweitbesten Bewertungsklasse sind die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland und die Continentale Lebensversicherung AG.

Drei bAV-Anbieter in Spitzengruppe

In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) verteidigten die Bayerische und die WWK ihre Platzierungen in der Spitzengruppe. Der Volkswohl Bund stieg neu hierin auf, die Stuttgarter stieg ab und ist noch als „gut“ bewertet.

In der zweitbesten Notenklasse sind ebenso nach wie vor Canada Life und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) vertreten. Ohne Bewertung folgen fünf weitere bAV-Anbieter:

Bewertungen der zehn Topanbieter in den beiden Rankings „Lebensversicherer“ „Betriebliche Altersvorsorger“ Dela Sehr gut – die Bayerische Sehr gut Sehr gut Mylife Sehr gut – Stuttgarter Sehr gut Gut Volkswohl Bund Sehr gut Sehr gut WWK Sehr gut Sehr gut Canada Life Gut Gut Continentale Gut – LV 1871 unterdurchschnittlich Gut Universa Gut –

Somit gelingt es mit der Bayerischen, dem Volkswohl Bund und der WWK drei Marktteilnehmern, sowohl in der Kategorie „Lebensversicherer“ als auch „Betriebliche Altersvorsorger“ jeweils die Bestnote „sehr gut“ zu erreichen.

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