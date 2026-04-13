Die „Makler-Champions“ unter den MVPs
13.4.2026 (€) - Servicevalue und das Versicherungsmagazin haben ermittelt, welche Software Versicherungsmakler am besten im Vertriebsalltag unterstützt. Drei Akteure ragten aus dem Markt heraus und bekamen „Gold“. „Silber“ wurde dreimal vergeben, „Bronze“ viermal.
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