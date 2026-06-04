Die reichweitenstärksten Versicherungsinfluencer auf Instagram

4.6.2026 – Das Team von Versicherungsmakler Bastian Kunkel hat ausgewertet, welche Instagram-Accounts erfolgreich über Versicherungsthemen informieren. Die reichweitenstärksten Profile der Plattform mit sechsstelligen Followerzahlen werden dabei von Versicherungsmaklern betrieben.

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Die VMK Versicherungsmakler GmbH hat in einer Studie untersucht, welche deutschsprachigen Instagram-Accounts mit Versicherungsbezug die größte Reichweite erzielen. Gründer und Geschäftsführer Bastian Kunkel betreibt selbst mehrere reichweitenstarke Social-Media-Kanäle, auf denen er über Versicherungsthemen informiert.

Diese Instagram-Auftritte wurden ausgewertet

Für die Auswertung wurden ausschließlich deutschsprachige Instagram-Accounts berücksichtigt, die sich inhaltlich überwiegend mit Versicherungen beschäftigen. Stichtag der Erhebung war der 2. Juni 2026.

Nicht einbezogen wurden Accounts, die sich vor allem mit allgemeinen Finanz-, Immobilien- oder Rententhemen befassen. Als Beispiel nennt die Studie den Account „finanzenmitercan“ von Ercan Avci. Dieser kam zum Stichtag auf rund 516.000 Follower. Zwar ist Avci auch als Versicherungsmakler registriert, seine Inhalte konzentrieren sich jedoch überwiegend auf Immobilienfinanzierungen.

Ebenfalls nicht in die Studie einbezogen wurden die offiziellen Accounts der Versicherungsunternehmen selbst sowie Accounts mit einer Reichweite von weniger als 2.000 Followern.

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So wurden die Daten erhoben

Die Studienautoren weisen selbst auf Grenzen der Auswertung hin. Da Instagram keine Such- oder Filterfunktion für Versicherungsthemen bietet und viele einschlägige Accounts das Wort „Versicherung“ nicht im Namen führen, sei eine vollständige und systematische Erfassung aller relevanten Profile nicht möglich. Die Auswahl beruhe daher auch auf langjähriger Marktbeobachtung.

Hinzu komme, dass Instagram – anders als Youtube – keine umfassenden öffentlichen Kennzahlen etwa zu Beitragszahlen, Gesamtaufrufen oder der Veröffentlichungsfrequenz bereitstelle. Die Analyse stütze sich deshalb bewusst auf die Zahl der Follower als zentrale Reichweitenkennzahl.

Die Autoren räumen zudem ein, dass trotz sorgfältiger Recherche einzelne relevante Accounts übersehen worden sein könnten. Zudem handele es sich um eine Momentaufnahme zum Stichtag 2. Juni 2026. Die Rangfolge könne sich durch das Wachstum bestehender Profile, neue Accounts oder Veränderungen im Veröffentlichungsverhalten jederzeit verschieben.

Die Auswertung verstehe sich ausdrücklich nicht als qualitative Bewertung der Accounts. Die zugrunde gelegte Followerzahl messe die Reichweite, sage aber nichts über die fachliche Tiefe der Inhalte, die Beratungsqualität oder die tatsächliche Resonanz der Nutzer aus, so heißt es.

Allgemeine Erkenntnisse aus der Erhebung

Nach Beobachtung von Sebastian Kunkel und seinem Team erreichen Versicherungsinfluencer auf Instagram teilweise deutlich mehr Menschen als auf Youtube. Von den 22 untersuchten Youtube-Kanälen verzeichneten die meisten weniger als 5.000 Abonnenten. Auf Instagram zählen dagegen 14 Accounts mehr als 10.000 Follower, fünf sogar mehr als 100.000.

Als mögliche Erklärung nennen die Autoren die unterschiedlichen Plattformlogiken. Kurze Videoformate wie Reels würden den Einstieg für Nutzer erleichtern und durch die algorithmische Verbreitung schneller große Reichweiten ermöglichen.

Auf Youtube seien dagegen oft längere Formate verbreitet, die zwar mehr Raum für Inhalte böten, aber tendenziell höhere Aufmerksamkeit und mehr Zeit der Zuschauer erforderten. Eine Auswertung zu Youtube-Reichweiten von Influencern hat Kunkel im März vorgelegt.

Hinzu kommt eine unterschiedliche Altersstruktur der Nutzer. Nach einer Auswertung der Agorapulse SAS nutzen 82 Prozent der 16- bis 29-Jährigen in Deutschland Instagram. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen verfügt dagegen nur rund jeder Zweite über ein Profil. Youtube erreicht die mittlere Altersgruppe deutlich stärker und kommt dort auf Nutzungsanteile von bis zu 70 Prozent.

Die reichweitenstärksten Versicherungs-Influencer

Der reichweitenstärkste Instagram-Account ist nach den vorliegenden Kriterien „finance_made_simple“ des Versicherungsmaklers Florian Hörning. Er kommt zum Stichtag auf rund 383.000 Follower. Hörning informiert unter anderem regelmäßig über verschiedene Aspekte der Altersvorsorge, etwa für Frauen, den Vermögensaufbau für Kinder oder die Rentenlücke. Seine Inhalte richten sich häufig an junge Familien.

Auf dem zweiten Platz liegt der Account „versicherungenmitkopf“ von Bastian Kunkel mit rund 343.000 Followern. Dort erläutert Kunkel in Erklärvideos grundlegende Versicherungsthemen, etwa zur Berufsunfähigkeits-, privaten Kranken- oder Risikolebensversicherung. Darüber hinaus engagiert er sich in Bildungsprojekten rund um Finanz- und Versicherungsthemen.

Auf dem dritten Rang folgt „finanzglas“ von Marco Schmich. Der Versicherungsmakler informiert dort über Versicherungsthemen, Altersvorsorge und Vermögensaufbau und bietet teilweise auch Beratungen gegen Honorar an. Der Account kommt auf rund 147.000 Follower. In kurzen Reels und Videos erklärt Schmich häufig Aspekte der finanziellen Absicherung.

Auf Rang vier platziert sich „mr.finanzfakten“ von Tim Hunger, der ebenfalls als Versicherungsmakler aktiv ist. Auch er bietet umfassende Beratung zu Rente, Versicherungen und Finanzen „für alle, die keine Lust auf Fachchinesisch haben“, wie es auf seiner Webseite heißt.

Versicherungsmakler sind besonders häufig vertreten

Lediglich ein Account überschreitet noch die Marke von 100.000 Followern: „herrtarico“ von Tarik El Bouazzaoui. Der Makler ist mit der Talisman Consulting Finanzberatung auf Fußballprofis als Zielgruppe spezialisiert und kommt auf rund 102.000 Follower. Die übrigen ausgewerteten Accounts liegen zwischen 81.100 und 2.400 Followern.

Auffallend ist, dass fast alle der reichweitenstarken Instagram-Accounts von Versicherungsmaklern betrieben werden. Lediglich zwei Versicherungsvertreter und eine Mehrfachagentin sind unter den 22 ausgewerteten Profilen vertreten.

Versicherungs-Influencer haben Fachqualifikation

Zudem verfügen alle untersuchten Influencer über eine fachliche Qualifikation. Im Zusammenhang mit Finfluencern ist in der Vergangenheit wiederholt Kritik laut geworden, dass häufig auch Personen ohne ausreichende Qualifikation Finanzprodukte empfehlen (VersicherungsJournal 10.6.2025).

Unter anderem fordert das EU-Parlament Mindeststandards für Finfluencer (Medienspiegel 20.5.2026). Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) spricht sich für eine stärkere Regulierung entsprechender Angebote aus (Medienspiegel 28.1.2026).

Weitere Ergebnisse der Auswertung und Schlussfolgerungen präsentiert die VMK Versicherungsmakler auf ihrer Unternehmensseite.

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