Die servicestärksten Maklerdienstleister

8.4.2026 – Den besten Service unter den Maklerdienstleistern bieten Aruna, DEMV, Vema und VFM. Dies zeigt die aktuelle Untersuchung zu den „Makler-Champions 2025“, die von Servicevalue in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin durchgeführt wurde. Die Analyse basiert auf über 1.100 Maklerurteilen.

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Auch in diesem Jahr hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin wieder ermittelt, wer aus Maklersicht die servicestärksten Versicherungsgesellschaften in verschiedenen Bereichen sind.

Die besten Versicherer

Im Wettbewerb um den Titel „Makler-Champions 2026“ schnitten in Leben die Versicherungsgruppe die Bayerische und die WWK Lebensversicherung a.G. am besten ab. In Kranken waren es die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. und die Universa Krankenversicherung a.G. mit „Gold“ (VersicherungsJournal 27.3.2026).

In Schaden schafften es die Bayerische sowie die NV-Versicherungen VVaG auf einen „Gold“-Rang, in Gewerbesach die Bayerische und die Inter Allgemeine Versicherung AG. In Rechtsschutz gelang dies der Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, der DMB Rechtsschutz-Versicherung AG, der Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG und der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG (NRV) (30.3.2026).

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Maklerdienstleister im Fokus

Darüber hinaus wurde in der mittlerweile 16. Auflage der Untersuchung ein weiteres Mal untersucht, wie Versicherungsmakler den Service von Maklerdienstleistungsgesellschaften einschätzen.

Früher hieß diese Kategorie noch Maklerpools beziehungsweise war in Pools einerseits und Verbünde andererseits unterteilt. Dies hatte zu Zuordnungsproblemen und -schwierigkeiten geführt beziehungsweise dazu, dass wichtige Marktteilnehmer gar nicht erst zur Wahl standen (1.4.2019, 18.4.2019).

So wurden die Makler-Champions ermittelt

Basis der Untersuchung „Makler-Champions 2026“ ist eine zwischen September 2025 und Januar 2026 durchgeführte Onlineumfrage unter Versicherungsmaklern. Im Rahmen der Befragung kamen insgesamt 1.124 Vermittlerurteile zusammen.

Die Makler hatten die Dienstleistungsunternehmen anhand von sechs Fragen zu bewerten. Dabei standen neben Gesamtzufriedenheit, Ruf und Image sowie Maklerorientierung auch die drei Teilkategorien „Integration“, „Befähigung“ und „Zusatznutzen“ auf dem Prüfstand.

Unter „Integrationsleistung“ wurde abgefragt, ob die gebotenen Serviceleistungen mit den Strukturen und Prozessen des Maklers kompatibel sind. Unter „Befähigungspotenzial“ ist zu verstehen, ob die Leistungen einen entscheidenden Beitrag zum Vertriebserfolg des Maklers liefern. Bei „Zusatznutzen“ wird geklärt, ob die Dienstleister einen echten Mehrwert für den Makler schaffen.

Zur Bewertung stand den Interviewten eine fünfstufige Skala zur Verfügung. Diese reichte von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“. Die Ergebnisse der drei Teilkategorien wurden in einem weiteren Schritt zum sogenannten Servicewert „P“ zusammengeführt, der maximal 100 Punkte erreichen kann.

Zum fünften Mal: Gold-, Silber- und Bronze-Ränge

Die Ranglisten orientieren sich an ebendiesem Servicewert „P“. Die konkreten Punktwerte und damit auch die konkreten Platzierungen sind allerdings nicht mehr zur Veröffentlichung freigegeben.

Ersatzweise haben die Studienautoren vor einigen Jahren ein neues Rangsystem eingeführt und dazu ausgeführt: „Die Top Ten der Versicherer mit den aus Maklersicht besten Servicewerten je Sparte werden […] in Medaillenränge überführt.“ Auf Anfrage hatten die Marktforscher zur Funktionsweise erläutert:

„Die Einteilung in Gold, Silber und Bronze erfolgt innerhalb der Top Ten jeder Sparte anhand von Terzilen mit Nachkommastellen. Es wird also die Spanne des Servicewerts ‚P‘ zwischen dem Erstplatzierten und dem Unternehmen auf dem zehnten Platz berechnet und in drei gleich große Spannen für die drei Auszeichnungskategorien aufgeteilt.“ Somit spiegelten sich die Abstände gut wieder (VersicherungsJournal 28.3.2022).

„Gold“ für Aruna, DEMV, Vema und VFM

Unter den Maklerdienstleistern wurden vier Akteure mit „Gold“ ausgezeichnet. Dies waren neben der von „Bronze“ auf „Gold“ verbesserten Aruna GmbH erneut die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH. die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG und die VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH. In den drei Teilkriterien Integration, Befähigung und Zusatznutzen machten VFM, Vema und Aruna die Top-Drei-Platzierungen unter sich aus.

„Silber“ gab es für den letztjährigen Bronzemedaillisten Germanbroker.net AG. Fünf Gesellschaften wurden mit „Bronze“ bedacht. Dazu gehören

Neu unter den zehn Besten ihrer Zunft sind BCA, JDC und KAB. Herausgefallen aus der Top Ten sind die Status GmbH (Vorjahr: „Silber“) sowie die Fondskonzept und die SDV Servicepartner der Versicherungsmakler (2025 jeweils „Bronze“).

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