Dies sind die Kundenlieblinge unter den Vermittlern und Versicherern

21.5.2026 – Welche Akteure sich im Netz zu den Kundenlieblingen zählen dürfen, haben Servicevalue und Deutschland Test in einer Untersuchung mittels Social Listening ermittelt. Branchensieger wurden die Admiraldirekt.de (Direktversicherer), die Debeka (Versicherer), Prinas Montan (Versicherungsmakler) und OVB (Finanz- & Anlageberater).

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Die Servicevalue GmbH und Deutschland Test, eine Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, haben gemeinsam die Kundenlieblinge 2026 ermittelt.

Hintergründe zur Methodik

Die Studienautoren analysierten zunächst das Internet nach vorab definierten Suchbegriffen (auch Eventtypen genannt). Diese stammen aus den Themenfeldern Preis, Qualität und Service. Zusätzlich wurden Likes, Emojis und Kommentare in sozialen Netzwerken berücksichtigt.

Insgesamt kamen so etwa 2,5 Millionen Nennungen, 55 Millionen Emojis und rund 524 Millionen Likes zusammen, die zwischen April 2024 und März 2026 abgegeben wurden. Danach wurden die gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Textfragmente aufgesplittet und in drei Stufen analysiert:

Welche Marke wurde erwähnt?

Welches Thema wurde besprochen beziehungsweise welche Emojis eingesetzt?

Welche Tonalität weist das Textfragment auf? Wird über die Marke positiv, negativ oder neutral gesprochen?

Auf diese Weise wurden 14.000 Marken und Unternehmen aus rund 130 Branchen erfasst.

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So wurde gewertet

Für jede Marke wurden zwei Kennzahlen berechnet: der Tonalitätssaldo, also das Verhältnis von positiven zu negativen Nennungen, sowie die Reichweite, also wie oft eine Marke insgesamt genannt wurde – im Verhältnis zur durchschnittlichen Nennungszahl aller Marken in derselben Branche. Beide Werte flossen in eine Gesamtbewertung ein und wurden branchenspezifisch normiert.

In die Gesamtwertung gingen die Bewertungen der drei oben aufgeführten Eventtypen zu jeweils einem Neuntel ein. Jeweils ein Drittel Gewichtung wurde der Bewertung der eingesetzten Emojis sowie der gesetzten „Likes“ zugemessen.

Die Ergebnisse wurden auf einer Skala von null bis hundert Punkten umgerechnet, wobei der jeweilige Branchensieger die Höchstpunktzahl von hundert Punkten erhielt. Das Prädikat „Kundenliebling 2026“ wurde an alle Marken vergeben, die innerhalb ihrer Branche eine überdurchschnittliche Punktzahl holten. Der Beste seiner Zunft darf sich zudem mit dem Siegel „Branchensieger“ schmücken.

Die Sieger bei den (Direkt-)Versicherern

Bei den Versicherern erklommen die Debeka Versicherungen, die vor Jahresfrist an zweiter Stelle rangiert hatten, die Spitzenposition (100 normierte Zähler). Zu den ausgezeichneten Topakteuren gehören unter anderem

Sieben weitere Marktteilnehmer schnitten besser als der Branchenschnitt ab. Die Auflistung kann – wie auch alle anderen vollständigen Branchenrankings – auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Bei den Direktversicherern sicherte sich die Admiraldirekt.de GmbH den Branchensieg. Eine Auszeichnung erhielten ferner die Cosmos Versicherungen (98,3), die Vorjahressiegerin (21.5.2025) Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; 93,1), die Europa Versicherungen (86,7), die Hannoversche Lebensversicherung AG (84,4) und die Huk24 AG (79,4).

Bestplatzierte bei Versicherungsmaklern und Finanz- & Anlageberatern

Bei den Versicherungsmaklern siegte die Vorjahresfünfte Prinas Montan GmbH mit der vollen Punktzahl. Zu den Kundenlieblingen zählen darüber hinaus

Im Wertungssegment Finanz- & Anlageberater kletterte die Vorjahreszweite OVB Vermögensberatung AG auf die Spitzenposition. In die Siegerliste trugen sich ein

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