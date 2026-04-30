Diese Bausparkassen behandeln ihre Kunden am fairsten
30.4.2026 (€) - Die Besten in Sachen Service und Beratung hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage ermittelt. Fünf Akteure erhielten ein „sehr gut“ – bei einem Auf- und einem Absteiger. Drei von ihnen sind seit acht Jahren ununterbrochen spitze. Auffällig ist das Abschneiden der Landesbausparkassen.
Premium-Zugang
Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.
Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion
Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.