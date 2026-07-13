Diese Berufsunfähigkeitsversicherer empfehlen Verbraucher am liebsten

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13.7.2026 – Die Servicevalue GmbH und die Redaktion von Focus Money wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen. Die Untersuchung basiert auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung, in deren Rahmen rund 521.000 Kundenurteile zu 1.507 Anbietern in 68 Kategorien zusammenkamen. Darunter waren auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich.

Basis der Untersuchung ist nach Angaben der Meinungsforscher ein individueller Empfehlungsscore, der umso besser ist, je höher er ausfällt. Weitere Details zur Berechnung des Scorewerts und zur Methodik und zu den Siegern in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 23.6.2026).

In der Kategorie Berufsunfähigkeitsversicherer (BU-Versicherer) erklomm die Generali Deutschland Lebensversicherung AG die Spitzenposition. Sie erhielt mit einem Empfehlungsscore von 21,0 die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“. Aufs Siegertreppchen schafften es darüber hinaus auch die vor zwei Jahren siegreiche (19.7.2024) Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871; 20,9) auf dem Silber- und die Cosmos Lebensversicherungs-AG (20,7) auf dem Bronzerang.

Die beiden vorgenannten Anbieter dürfen sich mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ schmücken. Voraussetzung dafür war ein branchenüberdurchschnittlicher Empfehlungsscore. Dies gelang unter anderem auch

Die vollständige Rangliste ist auf dieser Internetseite zu finden.

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