Diese Berufsunfähigkeitsversicherer sind top in Sachen Kundenzufriedenheit

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17.4.2026 – Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money wollten wissen, welche Versicherungsanbieter die Kundenerwartungen am besten erfüllen oder gar übererfüllen. Die Untersuchung „Höchste Kundenzufriedenheit 2026“ basiert auf einer Onlinebefragung, bei der 269.448 Mandantenurteile zu mehr als 1.600 Unternehmen aus 73 Branchen zusammenkamen. Darunter waren auch weit über 100 Testkandidaten aus der Assekuranz in fast zwei Dutzend Sparten.

/Basis der Untersuchung ist der „Kunden-Zufriedenheits-Index“ (KZI), der den Angaben zufolge die erfahrensbezogene Messung der Kundenzufriedenheit ermöglichen soll. Der KZI ist umso besser, je niedriger er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den einzelnen Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 16.3.2026). Die Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.

In der Kategorie Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherer erklomm die Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group die Spitzenposition – mit einem KZI von aktuell 2,49. Den Silberrang sicherte sich die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (2,55) vor der Swiss Life Lebensversicherung SE (2,59).

Die drei vorgenannten Unternehmen erhielten das Prädikat „Höchste Kundenzufriedenheit Berufsunfähigkeitsversicherer“, da sie mit ihrem KZI den Durchschnittswert in der Sparte besonders deutlich unterboten. Das schafften darüber hinaus auch die

Das vollständige Branchenranking inklusive 24 weiterer Marktteilnehmer, acht davon besser als der Branchenschnitt (Auszeichnung „hohe Kundenzufriedenheit“), kann hier eingesehen werden.

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