Diese Fondspolicen-Anbieter und Vertriebe empfehlen Anleger am liebsten weiter
16.7.2026 (€) - Geldanlage basiert auf Vertrauen. Welchen Anbietern und Finanzvertrieben Sparer auch ihre Familie, Freunde oder Bekannte übermitteln würden, zeigt eine aktuelle Studie. In ersterem Segment setzte sich der Seriensieger erneut durch, in dem anderen stürzte der Vorjahressieger auf Rang vier ab.
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