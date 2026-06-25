Diese Krankenkassen empfehlen Verbraucher besonders gerne weiter

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25.6.2026 – Die Servicevalue GmbH und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen.

Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung, in deren Rahmen rund 521.000 Kundenurteile zu 1.507 Anbietern in 68 Kategorien zusammenkamen. Weitere Details zur Methodik und die Sieger in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 23.6.2026).

Im Bereich gesetzliche Krankenversicherung (GKV) setzte sich ein weiteres Mal (7.8.2025, 28.6.2024) die AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse gegen die Wettbewerber durch. Sie erhielt mit einem Empfehlungsscore von aktuell 25,9 die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“. In den beiden Vorjahren hatte die Körperschaft die Kategorie „Krankenkassen regional“ gewonnen. Die Trennung in regional und überregional geöffnete Anbieter wurde aktuell aufgegeben.

Auf dem Siegerpodest landeten zudem die Barmer (25,5), die zuvor zweimal zu den besten überregionalen Vertretern ihrer Zunft gehört hatte, und die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse (25,3). In die Top Ten schafften es ferner

Das vollständige Branchenranking mit 40 weiteren Marktteilnehmern aus der GKV, 14 davon ebenfalls überdurchschnittlich (mit ebenfalls dem Prädikat: „hohe Weiterempfehlung“) kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort kann auch der Studiensteckbrief heruntergeladen werden.

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