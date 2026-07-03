Diese Lebensversicherer kommen mit ihren Produkten bei Verbrauchern am besten an
3.7.2026 (€) - Auch in diesem Jahr haben die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung Die Welt wieder ermittelt, welche Anbieter in verschiedenen Branchen die höchste Produktbegeisterung erzeugen. Die Studie „Produkt-Champions 2026“ basiert auf einer im Frühjahr 2026 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen über 880.000 Kundenurteile zu 2.276 Unternehmen aus 144 Wirtschaftsabschnitten zusammen.
Premium-Zugang
Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.
Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion
Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.