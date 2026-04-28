Diese privaten Krankenversicherer überzeugen mit ihrer Preisgestaltung

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28.4.2026 – Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung „Die Welt“ wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, wie Verbraucher die Preisgestaltung in 271 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Preis-Champions 2026“ basiert auf einer im Frühjahr 2026 durchgeführten Onlinebefragung unter sogenannten Panelisten, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Insgesamt kamen rund eine Million Kundenurteile zu 3.824 Unternehmen zusammen.

Basis der Untersuchung ist der sogenannte „Price Structuring Score“ (PSS), der den Angaben zufolge die Messung der Kundenbegeisterung hinsichtlich der Preisgestaltung ermöglichen soll. Der PSS ist umso besser, je höher er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den acht Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 20.4.2026). Die Ranglisten aus allen Segmenten sind hier zu finden.

In der Kategorie private Krankenversicherer übernahm die DKV Deutsche Krankenversicherung AG die Führungsposition. Mit einem PSS von 46,6 Prozent darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Preis-Champion Nr. 1 der privaten Krankenversicherer“ schmücken. Zudem wird die DKV mit einem „Gold“-Rang ausgezeichnet. Dieser wurde an das beste Drittel jedes Wirtschaftsabschnitts vergeben. „Gold“ erhielten darüber hinaus auch die PKV-Anbieter

Das vollständige Branchenranking, inklusive 15 weiterer Marktteilnehmer ohne Auszeichnung, kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Lesetipp: Extrablatt „Krankenvollversicherung – mit welchen Kunden Vermittler wachsen“ Der vorstehende Text ist ein Auszug aus dem VersicherungsJournal-Extrablatt 1/2025 mit dem Titel „Krankenvollversicherung – mit welchen Kunden Vermittler wachsen“. Es enthält Tipps, wie Branchenkollegen Kunden in der Praxis begleiten können. So wird beispielsweise die Nachversicherungsgarantie für werdende Eltern betrachtet. Daneben werden Negativschlagzeilen über die jüngsten PKV-Beitragsanpassungen hinterfragt und die Vertriebspotenziale bei der Zielgruppe Beamte erläutert. Das Heft „Krankenvollversicherung – mit welchen Kunden Vermittler wachsen“ steht seit dem 30. März im Internet zum Herunterladen (PDF; 3,3 MB) bereit. Die zukünftigen Druckausgaben können über dieses Formular bestellt werden. Das Heft ist – im Inlandsbezug – kostenfrei. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch zugesandt. Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können rund eine Woche früher auf die neue Ausgabe im PDF-Format zugreifen.

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