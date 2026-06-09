Diese Produkte laufen im Maklermarkt am besten

9.6.2026 – Im ersten Quartal 2026 lief bei unabhängigen Vermittlern der Absatz von Kraftfahrtpolicen am besten. Dahinter folgen die Geschäftsfelder Investmentfonds, Privathaftpflicht, Hausrat und Wohngebäude. Schlusslicht sind Indexpolicen und Vertrauensschadenversicherungen. Während das Segment Vermögensverwaltung zu den großen Gewinnern gehörte, verlor insbesondere die Cyberversicherung an Boden. Dies zeigen die Asscompact Trends II/2026.

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Welche Policen in der Absatzhitparade der Makler für das erste Quartal 2026 vorne und welche hinten liegen, ist den jetzt veröffentlichten Asscompact Trends II/2026 der BBG Betriebsberatungs GmbH zu entnehmen.

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer standardisierten Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert Versicherungsmaklern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 256 Personen angegeben.

256 Versicherungsvermittler gaben Auskunft

Rund 88 Prozent der Teilnehmer sind männlich und etwa zwölf Prozent weiblich. Sie sind im Schnitt 58,8 Jahre alt, wobei weit über drei Viertel die 50 Jahre bereits überschritten haben. Fast die Hälfte ist über 60 Jahre alt. Andererseits ist nur jeder Zehnte 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt bei etwa einem Sechzigstel.

Die Interviewten haben im Mittel 30,7 Jahre Branchenerfahrung und wollen im Schnitt mit 68,1 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Annähernd vier von zehn Interviewten planen sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

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Kfz-Versicherung weiter an der Spitze

Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April 2026. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Den Spitzenplatz belegt wie im Vorquartal, in das der Wechselstichtag fiel (VersicherungsJournal 6.3.2026), die Kraftfahrzeugsparte. Hier lief es für mehr als drei von vier Vermittlern zuletzt „(sehr) gut“. Auf der anderen Seite votierte nur etwa jeder 70. Befragte mit „(sehr) schlecht“.

Von sechs auf zwei nach oben ging es für das Geschäftsfeld Investmentfonds, für das ebenfalls rund drei Viertel einen positiven Geschäftsverlauf angaben. Dahinter folgen jeweils eine Position schlechter als eine Dreimonatsperiode zuvor die Privathaftpflicht- (über 70 Prozent „(sehr) gute“ Bewertungen), die Hausrat- (knapp zwei Drittel) sowie die Wohngebäudeversicherung (60 Prozent).

Die Versicherungssparten auf den weiteren Plätzen

An sechster (Vorquartal: siebter) Stelle rangiert die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) vor der Rechtsschutzversicherung für Privatkunden (von fünf auf sieben) und dem Segment Vermögensverwaltung (von 28 auf sieben). Die drei vorgenannten Produktgattungen liefen bei jeweils über 50 Prozent „(sehr) gut“.

Weiterhin auf Position neun liegt die Risikolebensversicherung vor der um zwei Plätze verschlechterten privaten Krankenzusatzversicherung (PKV). Die Anteile der positiven Beurteilung lagen jeweils bei knapp unter der Hälfte.

Rote Laterne für Indexpolicen

Am anderen Ende der Rangliste finden sich viele der „üblichen Verdächtigen“ wieder. Schlusslicht sind indexgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, die eine Dreimonatsperiode zuvor noch an viertletzter Stelle rangiert hatten. Aktuell bezeichnete nur jeder 25. Umfrageteilnehmer den Absatz als „(sehr) gut“. Dem stand ein Anteil von 44 Prozent an „(sehr) schlechten“ Beurteilungen gegenüber.

An vorletzter Position liegt die Vertrauensschadenversicherung, die vor vier Auflagen sogar die Rote Laterne innehatte (5.6.2025). Der Anteil der negativen Bewertungen fiel mit 50 Prozent um fast ein Siebtel höher aus als beim Schlusslicht. Nur rund jeder 15. äußerte sich positiv in Sachen Geschäftsverlauf.

Weitere vergleichsweise schlecht laufende Produktgruppen

An drittletzter Stelle positioniert sich mit einem Siebtel an positiven Beurteilungen die Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EU-Versicherung), die zwei (5.12.2025) und fünf Quartale zuvor (7.3.2025) noch ganz unten rangierte.

Bei jedem neunten Befragten lief die Gruppenunfallversicherung „(sehr) gut“, bei jedem siebten Interviewten das Geschäftsfeld „Riester-Vorsorge“. Die Anteile der „(sehr) schlechten“ Bewertungen lagen bei 37 (Gruppenunfall) beziehungsweise 49 Prozent (Riester).

Auf- und Absteiger unter den Produktgattungen

Die Zahl der deutlichen Rangveränderungen ging im Vergleich zu den vorangegangenen Auflagen deutlich zurück. So schnitten zwölf Gattungen um mindestens fünf Positionen besser oder schlechter ab als in der Dreimonatsperiode zuvor (Vorquartale: 18; 19; 17; 17; elf; elf; zehn; elf).

Besonders kräftig aufwärts ging es neben der Vermögensverwaltung für das Segment Sterbegeld (von 26 auf 18) sowie Lebensversicherungen gegen Einmalbeitrag (von 21 auf 14) und die Kindervorsorge (von 22 auf 15).

Zu den größten Absteigern gehört vor allem die Cyberversicherung (von 20 auf 33), aber auch das Geschäftsfeld Bankenkredite (16 auf 27). Jeweils sieben Positionen nach unten ging es für die betriebliche Krankenversicherung (bKV; von 15 auf 22) und die Tierkrankenversicherung (von 17 auf 24).

Der 168-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2026 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

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