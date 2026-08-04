Diese Rechtsschutzversicherer kommen mit ihren Produkten am besten an

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4.8.2026 – Auch in diesem Jahr haben die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung Die Welt wieder ermittelt, welche Anbieter in verschiedenen Branchen die höchste Produktbegeisterung erzeugen. Die Studie „Produkt-Champions 2026“ basiert auf einer im Frühjahr 2026 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen über 880.000 Kundenurteile zu 2.276 Unternehmen aus 144 Wirtschaftsabschnitten zusammen.

Basis der Untersuchung ist der „Product Benefit Score“ (PBS), der den Angaben zufolge „ein klares, verständliches und effizientes Instrument zur Messung der Kundenbegeisterung hinsichtlich der Produktqualität/Produktgestaltung“ darstellt. Der PBS ist umso besser, je höher er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den einzelnen Kategorien mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 17.6.2026).

In der Kategorie Rechtsschutzversicherer holte sich die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit einem PBS von 60,4 Prozent (Prädikat: „Nr. 1 der Branche“) den Branchensieg. Vorn landeten auch die im Vorjahr siegreichen (18.6.2025) ADAC Versicherungen (59,7 Prozent) und die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG (58,7 Prozent). Die beiden letztgenannten Unternehmen erhielten eine „Gold-Auszeichnung“, da sie mit ihrem PBS zum besten Drittel ihres Wirtschaftsabschnitts gehören. Das schafften darüber hinaus auch

Das Branchenranking inklusive 19 weiterer, nicht ausgezeichneter Testkandidaten ist auf dieser Internetseite zu finden.

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