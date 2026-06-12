Diese Reiseversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten

12.6.2026 – Servicevalue und die Zeitschrift Focus Money wollten in zwei Untersuchungen zu den Sparten Reisekranken und Reiserücktritt herausfinden, welche Gesellschaften von ihren Kunden als am fairsten bewertet werden. ADAC, Allianz, Ergo, Hansemerkur und LVM schnitten in beiden Analysen mit „sehr gut“ ab. Jeweils einmal zu den Top-Anbietern gehören Envivas, Europ Assistance, Generali, Huk-Coburg, R+V und Vigo (Reisekranken) sowie URV (Reiserücktritt).

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Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money haben die Fairness von 19 Reiserücktritts- und 32 Reisekrankenversicherern unter die Lupe genommen. Berücksichtigt wurden den Angaben zufolge die jeweils größten Akteure ihrer Zunft.

Die Untersuchungen basieren auf 1.964 (Reiserücktritt) beziehungsweise 2.908 (Reisekranken) Kundenurteilen. Diese wurden im Rahmen von Onlinebefragungen im April erhoben. Bewertet werden konnten jeweils bis zu zwei Anbieter, bei denen die Befragten in den vergangenen 36 Monaten Kunde waren.

Details zur Methodik – rund zwei Dutzend Leistungsmerkmale

Um das subjektive Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in den Studien die empfundene Fairness zu den Versicherern den Angaben zufolge jeweils durch die folgenden fünf Teildimensionen mit insgesamt 23 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faires Produktangebot (Flexibilität der Produkte, Gefühl der Sicherheit, verständliche Bedingungen, Transparenz der Leistungsausschlüsse, Qualität der Versicherungsleistungen),

faire Leistungsabwicklung (Unkompliziertheit und Nachvollziehbarkeit der Leistungsabwicklung, Einhalten von Leistungszusagen, Reaktionsgeschwindigkeit, Qualität der Anliegenbearbeitung, Umgang mit Beschwerden/ Reklamationen, schnelle Leistungserstattungen),

faire Kundenberatung (Freundlichkeit, Kompetenz und Eigeninitiative der Mitarbeiter, Beratungsqualität),

faire Kundenkommunikation (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Verbindlichkeit der Aussagen, Verständlichkeit der Vertragsunterlagen, Transparenz der Pflichten im Schadenfall),

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, Beitragsstabilität).

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Reiseversicherer auf einer Skala mit vier Stufen bewertet

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Reisekranken: Elf Versicherer sind „sehr gut“

Bei den Reisekrankenversicherern gab es wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 19.6.2025) elf Mal ein „sehr gut“. Zur Spitzengruppe gehören in alphabetischer Reihenfolge die

Dabei schafften Envivas und Europ Assistance den Aufstieg unter die Topakteure. Nicht mehr zum erlauchten Kreis gehören die Arag Versicherungen und die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA).

Top-Anbieter über die Jahre

In allen fünf Dimensionen zu den Topanbietern gehören ADAC, Allianz, Ergo, Huk-Coburg, LVM und Vigo. Vier Mal ein „sehr gut“ bekam die Hansemerkur (bis auf Kundenberatung). Alle anderen Testkandidaten schafften es bestenfalls dreimal unter die Topanbieter.

Mit ADAC, Allianz und Huk-Coburg erzielten vier Akteure in allen der zurückliegenden zehn Auflagen ein „sehr gut“. Neunmal gelang dies der Envivas (nicht 2025), achtmal der Hansemerkur (nicht 2023, nicht 2024), siebenmal dem LVM (seit 2020) und jeweils fünfmal der Ergo (2021 bis 2023 und seit 2025) sowie der Vigo (seit 2022).

Reiserücktritt: Sechsmal „sehr gut“

Wie in Reisekranken schnitten ADAC, Allianz, Ergo, Hansemerkur und LVM auch in der Reiserücktrittsversicherung mit „sehr gut“ ab. Das Spitzensextett komplettiert die URV – Union Reiseversicherung AG, die nach einigen Jahren Abstinenz wieder in die Spitzengruppe aufstieg. Nicht mehr dazu zählt nach einem Jahr Zugehörigkeit (17.6.2025) die Gothaer Allgemeine Versicherung AG.

Zum achten Mal in Folge zur Spitzengruppe gehören ADAC und Allianz. Sechsmal gelang dies der Hansemerkur (nicht 2021, nicht 2024), je fünfmal der Ergo und dem LVM (jeweils seit 2022) sowie viermal der URV (nicht 2022 bis 2025).

Weitere Details zu der Studiendokumentation „Kundenurteil: Fairness von Reiserücktrittsversicherern 2026“ und Informationen zur kostenpflichtigen Bestellung sind in diesem Studienflyer im PDF-Format (518 KB) zu finden. Informationen zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Reisekrankenversicherern 2026“ gibt es unter diesem Link (PDF, 475 KB).

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