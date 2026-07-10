Diese Unfallversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten

10.7.2026 – Servicevalue und die Zeitschrift Focus Money wollten von Versicherungsnehmern wissen, welche Unfallversicherer aus ihrer Sicht am fairsten sind. Dabei erhielten folgende Anbieter ein „sehr gut“: ADAC Versicherungen, Allianz, Cosmos, Ergo, Hansemerkur, Huk-Coburg, LVM, Provinzial, R+V, VGH und Württembergische.

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Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money erneut untersucht, von welchen privaten Unfallversicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im Mai durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen 24 Monaten Kunde waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 3.427 Kundenurteile zu 34 Unternehmen zusammen.

Bewertung: So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in der Studie die von den Kunden als Metabegriff empfundene Fairness durch die folgenden sechs Teildimensionen mit insgesamt 31 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faires Produktangebot: Produktvielfalt, Flexibilität der Produktmerkmale, Produkte für verschiedene Personengruppen, Qualität der Versicherungsleistungen, Nachvollziehbarkeit der Versicherungsprämien, Gefühl der Sicherheit durch Produkte und Leistungen, Aufzeigen der Produktunterschiede, Angemessenheit der Gliedertaxe, interessante Zusatzleistungen;

faire Versicherungsbedingungen: Transparenz der Versicherungsbedingungen, Verständlichkeit der Vertragsunterlagen, klare Hervorhebung der Leistungsausschlüsse, Deutlichkeit des Rücktrittsrechts/Kündigung;

faire Kundenberatung: Fachkompetenz der Mitarbeiter, Beratungsqualität, Beantwortung aller Kundenfragen, Beratung zur Rentenhöhe und Vertragslaufzeit, Aufklärung zur Auswirkung von Progression und Invaliditätsgrad auf Kapitalzahlung;

fairer Kundenservice: leichte Kontaktmöglichkeit, Freundlichkeit und Eigeninitiative der Mitarbeiter, Qualität der Anliegenbearbeitung, Kulanz bei Beschwerden/Problemen, Verlässlichkeit der Aussagen;

faire Schadenregulierung: unbürokratische Vorgehensweise im Schadenfall, Unkompliziertheit der Schadenabwicklung, Einhalten von Leistungszusagen im Schadenfall, Reaktionszeit bei Schadenfallanfragen;

faires Preis-Leistungs-Verhältnis: angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis, Vorhersehbarkeit der Beiträge, angemessene Beitragshöhe.

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Vierstufige Skala zur Bewertung

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Anbieter aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die sechs Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten elf Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Während im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 11.7.2025) die VGH den Aufstieg in die „sehr gute“ Spitzengruppe schaffte, mussten sich die DEVK Versicherungen und die Generali Deutschland Versicherung AG aus dieser verabschieden.

In allen sechs Teildimensionen die Höchstnote schafften ADAC, Allianz, Hansemerkur, Huk-Coburg, LVM und R+V. Immerhin je viermal gelang dies der Cosmos (nicht Kundenberatung, nicht Schadenregulierung), der Provinzial (nicht Versicherungsbedingungen, nicht Schadenregulierung) sowie der Württembergischen (nicht Schadenregulierung, nicht Preis-Leistungs-Verhältnis).

Drei Anbieter seit zehn Jahren ununterbrochen „spitze“

Zum zehnten Mal in Folge in die Riege der „sehr guten“ Akteure schafften es die Allianz, die Huk-Coburg und der LVM. Jeweils neunmal zur Spitzengruppe zählten die ADAC Versicherungen und die Cosmos (jeweils nicht 2017) sowie die DEVK und die Generali (früher als Aachenmünchener) (beide nicht 2026).

Je sechsmal gelang dies der Ergo und der Provinzial (jeweils seit 2021) sowie der R+V (2019, 2020 und seit 2023).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 346-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Unfallversicherern 2026“ können in diesem Studienflyer (PDF, 493 KB) nachgelesen werden.

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