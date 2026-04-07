Diese Unfallversicherer sind top in Sachen Kundenzufriedenheit

---------AdvertisingPlace---------

7.4.2026 – Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money wollten auch in diesem Jahr wissen, welche Versicherungsanbieter die Kundenerwartungen insgesamt am besten erfüllen oder gar übererfüllen. Die Untersuchung „Höchste Kundenzufriedenheit 2026“ basiert auf einer Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen 269.448 Mandantenurteile zu über 1.600 Unternehmen aus 73 Branchen zusammen. Darunter waren auch weit über 100 Testkandidaten aus der Assekuranz in fast zwei Dutzend Sparten.

Basis der Untersuchung ist der „Kunden-Zufriedenheits-Index“ (KZI), der den Angaben zufolge die erfahrensbezogene Messung der Kundenzufriedenheit ermöglichen soll. Der KZI ist umso besser, je niedriger er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den einzelnen Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 16.3.2026). Die Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.

In der Kategorie Unfallversicherer erklomm die Cosmos Versicherung AG die Spitzenposition – mit einem KZI von aktuell 2,54. Den Silberrang sicherten sich der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (2,55) vor der R+V Allgemeinen Versicherung AG (2,57),

Die drei vorgenannten Unternehmen erhielten das Prädikat „Höchste Kundenzufriedenheit Unfallversicherer“, da sie mit ihrem KZI den Durchschnittswert in der Sparte besonders deutlich unterboten. Das schafften darüber hinaus auch

Das vollständige Branchenranking inklusive 24 weiterer Marktteilnehmer, sieben davon besser als der Branchenschnitt (Auszeichnung „hohe Kundenzufriedenheit“), kann hier eingesehen werden.

---------AdvertisingPlace---------

---------AdvertisingPlace---------