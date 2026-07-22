Diese Vermittler und Versicherer bieten aus Kundensicht „höchste Sicherheit“

22.7.2026 – Die „höchste Sicherheit“ bieten aus Privatkundensicht Bernhard Assekuranzmakler (Versicherungsvermittler) und Telis Finanz (Finanzvertriebe). Bei Geschäftskunden hatten nach einer Untersuchung von Servicevalue und Deutschland Test die Hiscox (Cyberversicherer) beziehungsweise die Funk-Gruppe (Versicherungsmakler) die Nase vorn.

---------AdvertisingPlace---------

Die Servicevalue GmbH hat zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, eine Studie zum Sicherheitsempfinden von Kunden durchgeführt. Grundlage der Untersuchung „höchste Sicherheit“ war eine im Mai und Juni durchgeführte Bevölkerungsumfrage über ein Online-Access-Panel.

So wurde bewertet

Die konkrete Fragestellung für beide genannten Bereiche lautete: „Inwieweit stimmen Sie zu, dass die Produkte/Leistungen der folgenden Unternehmen/Anbieter ein hohes Maß an Sicherheit vermitteln? Bitte beurteilen Sie auf Basis all Ihrer Kenntnisse/Erfahrungen/Erlebnisse der letzten 36 Monate.“

Insgesamt standen fünf bewertungsrelevante Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Diese reichten von „stimme voll und ganz zu (1)“ über „stimme zu (2)“, „stimme eher zu (3)“ und „stimme eher nicht zu (4)“ bis „stimme nicht zu (5)“. Die sechste, nicht bewertungsrelevante Antwortoption war „keine Kenntnisse/Erfahrungen/Erlebnisse in den letzten 36 Monaten (-)“.

Für die Rankings wird aus allen Bewertungen für jedes Unternehmen der ungewichtete Mittelwert gebildet. „Liegt der empirische Mittelwert eines Unternehmens niedriger (= besser) als der Gesamt-Mittelwert der jeweiligen Branche, erhält das Unternehmen das Prädikat ‚hohe Sicherheit‘“, erläutern die Studienautoren zur Methodik.

Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger (= noch besser) als der Mittelwert der ‚überdurchschnittlichen‘ Gruppe, erhält das Unternehmen das Prädikat ‚höchste Sicherheit‘ zugeschrieben.

---------AdvertisingPlace---------

Die besten Vermittler aus Privatkundensicht

Die Abfrage erfolgte getrennt nach Privatkunden (B2C) und Geschäftskunden (B2B). Im ersten Bereich kamen 78.647 Urteile zu 610 Anbietern aus 34 Branchen zusammen. Im B2B-Segment waren es 19.306 Bewertungen zu 247 Unternehmen aus 15 Leistungskategorien.

Unter den Branchen waren auch einige mit Assekuranzbezug, darunter Versicherungs- und Vermittlerunternehmen. Die Stimmenzahl pro Unternehmen wurde nicht angegeben.

Im Privatkundensegment gewann in der Kategorie „Versicherungsvermittler“ erneut (VersicherungsJournal 18.7.2025) die Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. KG – mit einem Mittelwert von aktuell 2,54. Ebenfalls mit dem Prädikat „höchste Sicherheit“ ausgezeichnet wurden

Die vollständige Ergebnisliste inklusive 18 weiterer Prüflinge, von denen fünf überdurchschnittlich bewertet wurden („hohe Sicherheit“), ist auf dieser Internetseite zu finden.

Finanzvertriebe: Telis Finanz an der Spitze

In der Kategorie Finanzvertriebe bewerteten die Privatkunden die Vorjahreszweite Telis Finanz AG am besten (Mittelwert: 2,52). Sieben weitere Marktteilnehmer dürfen sich ebenfalls mit dem Prädikat „höchste Sicherheit“ schmücken. Dies sind

Die vollständige Ergebnisliste inklusive 13 weiterer Testkandidaten, von denen vier überdurchschnittlich bewertet wurden („hohe Sicherheit“), kann unter diesem Link eingesehen werden.

Die besten Versicherer und Vermittler im B2B-Segment

Aus Geschäftskundensicht schnitt in der Rubrik Cyberversicherer die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland, am besten ab (Mittelwert: 2,18). Den Silberrang sicherte sich die Allianz Versicherungs-AG (2,21) vor den gleichauf an dritter Stelle liegenden Akteuren VHV Allgemeine Versicherung AG und Ergo Versicherung AG (jeweils 2,23).

Das Spitzensextett mit der Auszeichnung „höchste Sicherheit“ komplettieren die Mannheimer Versicherung AG (2,25) und die Markel Insurance SE (2,26). Die vollständige Ergebnisliste mit 17 weiteren Prüflingen, acht davon mit dem Prädikat „hohe Sicherheit“, ist hier zu finden.

Im Segment Versicherungsmakler bewerteten die befragten Geschäftskunden die Funk-Gruppe am besten (Mittelwert: 2,29). Zur Spitzengruppe (Prädikat: „höchste Sicherheit“) gehören darüber hinaus die Leue & Nill GmbH + Co. KG (2,30), die Hörtkorn Unternehmensgruppe (2,31) und MRH Trowe (2,33).

Das komplette Branchenranking mit 14 weiteren Testkandidaten, sieben davon überdurchschnittlich („hohe Sicherheit“), steht auf dieser Internetseite.

---------AdvertisingPlace---------