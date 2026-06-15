Diese Versicherer bieten die kompetenteste Beratung

15.6.2026 – Die Assekuranz kann bei Verbrauchern mit ihrer Beratungskompetenz punkten und landet im Branchenranking unverändert an zweiter Stelle. Am besten schnitt insgesamt erneut der LVM ab, gefolgt von Allianz und Cosmos, wie eine Untersuchung von Servicevalue im Auftrag des Handelsblatts zeigt.

---------AdvertisingPlace---------

Zum inzwischen achten Mal hat die Servicevalue GmbH im Auftrag des Handelsblatts eine Untersuchung zur Kundenfachberatungskompetenz von deutschen Unternehmen durchgeführt. Insgesamt wurden 711 Gesellschaften aus 36 Dienstleistungs- beziehungsweise Handelsbranchen bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit 37.683 angegeben.

Zu der im März und April 2026 durchgeführten Onlinebefragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Dies wird zur Methodik erläutert. Teilnahmevoraussetzung war, dass in den letzten zwölf Monaten eine Fachberatung in Anspruch genommen wurde.

Zehn Leistungsmerkmale einer qualifizierten Fachberatung

Die Fachberatung vor Ort wird als Gesamtleistung auf Basis von zehn spezifischen Leistungsmerkmalen betrachtet, von denen ein maßgeblicher Effekt auf die Bewertung der Fachberatung angenommen wird. Darüber hinaus wird der Erfolg der Fachberatung im Sinne eines tatsächlichen Kauf- oder Vertragsabschlusses erhoben.

Die zu bewertenden Leistungsmerkmale reichten vom persönlichen Erscheinungsbild und der Hilfsbereitschaft sowie der sozialen und fachlichen Kompetenz über die Bedarfsermittlung und Angebotsvermittlung bis hin zum Bemühen um Lösungsfindung durch den Fachberater.

Zur Bewertung standen darüber hinaus auch die erste Kontaktaufnahme, der persönliche Nutzen aus dem Beratungsgespräch sowie die Angemessenheit des zeitlichen Aufwandes seitens des Fachberaters.

---------AdvertisingPlace---------

Weitere Hintergründe zur Methodik

Insgesamt standen neben „weiß nicht“ die fünf bewertungsrelevanten Antwortmöglichkeiten „1 = ausgezeichnet“, „2 = sehr gut“, „3 = gut“, „4 = mittelmäßig“ und „5 = schlecht“ zur Verfügung.

Zur Notenermittlung wurden den Angaben zufolge die „erhobenen zehn Leistungsmerkmale der Fachberatung […] ungewichtet gemittelt, um den branchenspezifischen Gesamtdurchschnitt zu errechnen. Danach wurden die Testkandidaten branchenspezifisch gerankt.

Die Auszeichnung „Exzellente Kundenfachberatung“ erhielten diejenigen Unternehmen, die besser als der Branchenschnitt abschnitten. Der Branchenbeste erhielt das Prädikat „Beste Kundenfachberatung“.

Assekuranz beim Branchen-Ranking an zweiter Stelle

Die 44 Testkandidaten aus dem Segment Versicherer erzielten mit 2,23 den zweitbesten Branchenmittelwert. Besser kam nur der Wirtschaftszweig „Apotheken-Kooperationen“ mit 2,19 weg.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzten sich die Optikerketten (2,26) hauchdünn gegen die Bausparkassen (2,27) durch. Am Ende der Rangliste finden sich hinter den Auto- sowie den Edelmetallhändlern (jeweils 2,64) die Personalvermittler (2,67) wieder.

Versicherer: LVM verteidigt Spitzenposition

In der Gesamtwertung der Versicherer schnitten 25 Anbieter überdurchschnittlich ab. Dabei setzten sich wie in den beiden Vorjahren (VersicherungsJournal 16.6.2025, 17.6.2024) die LVM Versicherungen gegen die Wettbewerber durch. Mit einem Mittelwert von 2,07 dürfen sich die Münsteraner mit der Auszeichnung „Beste Kundenfachberatung“ schmücken.

Dahinter folgen gemeinsam auf dem Silberrang die Cosmos Versicherungen und die Allianz Versicherungen (jeweils 2,08). Wie die beiden vorgenannten Akteure erhielten 22 weitere die Auszeichnung „Top Kundenfachberatung“. Zu dieser Gruppe gehören

Allianz siegt in drei Absicherungsfeldern

Für die Versicherer wurde den Angaben zufolge zudem der Anlass des Versicherungs-Beratungsgesprächs erfasst, wodurch eine differenzierte Beurteilung der Fachberatung einzelner Beratungsfelder möglich werde, so die Studienautoren.

Im Segment „Auto und Mobilität“ gewann der LVM (1,94), im Bereich „Gesundheit und Pflege“ der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. (2,09). Die Allianz siegte in den drei anderen Kategorien „Haus und Wohnen“ (1,97), „Recht und Haftpflicht“ (2,03) sowie „Zukunft und Vorsorge“ (2,02).

Alle Sieger konnten ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Die vollständigen Branchenrankings können auf dieser Internetseite eingesehen werden.

---------AdvertisingPlace---------