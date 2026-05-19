Diese Versicherer und Finanzvertriebe haben aus Verbrauchersicht die besten Produkte

19.5.2026 – In einer aktuellen Verbraucherumfrage zur Produktqualität kann die LVM das beste Ergebnis in der Privathaftpflichtversicherung erzielen, während die Debeka in der Hausratversicherung triumphiert und die Cosmos in der Kfz-Versicherung. Global Finanz entscheidet die Wertung der Finanzvertriebe für sich.

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Die Servicevalue GmbH hat zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, erneut Verbraucher befragt, welche Unternehmen aus ihrer Sicht die beste Produktqualität haben.

Vier Produktgruppen

Insgesamt wurden im Zeitraum März und April 2026 rund 184.000 Kundenurteile über ein Onlinepanel eingeholt. Die Teilnehmer sollten 1.325 Marken und Unternehmen aus mehr als 61 Produktgruppen benoten. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ – pro Unternehmen wurden mindestens 1.000 Personen befragt.

Im Bereich Versicherungs- und Finanzdienstleistungen wurden hierbei vier Produktgruppen einbezogen:

Privathaftpflichtversicherer,

Hausratversicherer,

Kfz-Versicherer,

Finanzvertriebe.

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So wurden die Verbraucher befragt

Die Verbraucher sollten die Produktqualität anhand einer einzigen Frage benoten: „Wie bewerten Sie insgesamt die Produktqualität der folgenden Marken aus dem Bereich (…)? Bitte beurteilen Sie aus eigener Konsumenten- beziehungsweise Verbrauchererfahrung der letzten 24 Monate.“

Zur Auswahl standen sechs Antwortoptionen, angelehnt an das Schulnotensystem: „ausgezeichnet“ (1), „sehr gut“ (2), „gut“ (3), „mittelmäßig“ (4), „schlecht“ (5), „sehr schlecht“ (6) sowie „kann ich nicht beurteilen“. Je niedriger der Wert, desto besser ist folglich das Ergebnis.

So wurde gewertet

Für die Rankings wurde aus allen Bewertungen für das jeweilige Unternehmen der ungewichtete Mittelwert gebildet. Das bedeutet: Alle Noten flossen gleichberechtigt in das Gesamtergebnis ein.

„Liegt der empirische Mittelwert eines Unternehmens niedriger (= besser) als der Gesamtmittelwert der jeweiligen Produktgruppe, wird dem Unternehmen das Prädikat „sehr gut“ zugeschrieben“, erläutern die Studienautoren zur Methodik.

Liegt der Mittelwert eines Unternehmens zusätzlich unter dem Durchschnitt der bereits als überdurchschnittlich eingestuften Anbieter, erhält es das Prädikat „herausragend“. Der Anbieter mit dem besten Ergebnis wird zudem als „Nummer eins“ ausgezeichnet.

LVM entscheidet die Privathaftpflicht-Wertung für sich

In der Privathaftpflichtversicherung erreichte der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. mit einem Wert von 2,44 den Spitzenplatz im Teilnehmerfeld und wurde damit als „Nummer eins“ ausgezeichnet. Der Versicherer aus Münster verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um vier Plätze und löste die Vorjahressiegerin Cosmos Versicherung AG an der Spitze ab (15.5.2025).

Der zweite Rang ging an die Allianz Versicherungs-AG, die sich damit gegenüber dem Vorjahr um fünf Plätze verbessern konnte. Auch die Ergo Versicherung AG machte fünf Plätze gut und erzielte mit einem Wert von 2,47 das drittbeste Ergebnis.

Die Cosmos verfehlte mit einem Wert von 2,48 auf Rang vier nur knapp das Podest. Es folgen auf den Plätzen fünf bis sieben die Provinzial Versicherungen, die im Vorjahr noch das zweitbeste Ergebnis erzielten, die Württembergische Versicherung AG und die Debeka Allgemeine Versicherung AG. Der Branchenmittelwert aller untersuchten Versicherer liegt bei 2,70.

Insgesamt erhielten in der Privathaftpflichtversicherung neben dem erstplatzierten LVM zwölf weitere Anbieter die Auszeichnung „herausragend“, weil sie besser abschnitten als die überdurchschnittlich bewerteten Versicherer. Das Rennen war dabei eng: Zwischen Rang eins und Rang dreizehn liegen auf der verwendeten Skala lediglich 0,12 Notenpunkte.

Hausratversicherer: Debeka neue Spitzenreiterin

Einen Wechsel an der Spitze gab es auch bei den Hausratversicherern. Die Debeka erreichte mit einem Wert von 2,39 Platz eins und löste damit die Vorjahressiegerin Cosmos ab. Der Versicherer fiel diesmal auf Rang sechs zurück und verpasste damit erneut die Medaillenränge.

Die Allianz verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um einen Platz und erzielte mit einem Wert von 2,42 das zweitbeste Ergebnis. Der LVM machte erneut fünf Plätze gut und erreichte mit einem Wert von 2,46 Rang drei. Auf Platz vier folgt die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG, die im Vorjahr noch den zweiten Rang belegt hatte.

Neben der Erstplatzierten erreichten zehn weitere Versicherer ein herausragendes Ergebnis. Auch in dieser Wertung ist das Feld eng beisammen: Zwischen Rang eins und Rang elf liegen lediglich 0,16 Wertungspunkte. Mit einem Branchenmittelwert von 2,66 wurden die Hausratversicherer etwas besser bewertet als die Privathaftpflichtversicherer.

Kfz-Versicherung: Cosmos holt den Wertungssieg

In der Kfz-Versicherung erzielte die Cosmos Versicherung mit 2,31 den besten Wert und wurde damit als „Nummer eins“ ausgezeichnet. Sie verdrängte die ADAC Versicherungen vom Spitzenplatz, die in diesem Jahr mit 2,35 das drittbeste Ergebnis erzielen.

Die Allianz verbesserte sich dagegen um einen Rang und erreichte mit einem Wert von 2,34 Platz zwei. Die Plätze vier bis sechs gingen an die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, den LVM sowie die Huk24 AG. Auch in dieser Wertung erhielten zehn Unternehmen das Prädikat „herausragend“. Der Branchenmittelwert liegt bei 2,65.

Global Finanz bei Finanzvertrieben vorn

Die „Nummer eins“ bei den Finanzvertrieben ist die Global-Finanz AG mit einem Wert von 2,53. Darüber hinaus erhielten sechs weitere Vertriebe eine Auszeichnung als „herausragend“. Diese sind in der Reihenfolge ihres erzielten Wertes:

Eine Übersicht der Branchenrankings – einschließlich der „sehr guten“ und der nicht überdurchschnittlich bewerteten Anbieter – stellt Servicevalue auf seiner Webseite bereit.

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