Diese Versicherer und Vermittler bedienen die Bedürfnisse ihrer Kunden am besten
16.4.2026 (€) - Servicevalue und Deutschland Test haben ermittelt, welchen Unternehmen es besonders gut gelingt, ihre Kunden in den Fokus zu stellen. Wer sich unter den (Direkt-)Versicherern, Maklerhäusern und Finanzvertrieben vom Markt abhebt.
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