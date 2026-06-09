Diese Versicherer und Vertriebe bieten die beste Servicequalität

9.6.2026 – Das Analysehaus Servicevalue hat die Servicequalität von 676 Gesellschaften aus 35 Branchen in einer Verbraucherumfrage bewerten lassen. Das Ranking der Versicherungsunternehmen führt die Debeka an. Bei den Direktversicherern wiederholte die Cosmos den Branchensieg, bei den Finanzvertrieben die Telis Finanz. Bei den Bausparkassen gewann Schwäbisch Hall, bei den Krankenkassen die SBK Siemens-BKK.

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Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit dem SZ-Institut der Süddeutsche Zeitung Media GmbH auch in diesem Jahr wieder eine Untersuchung zur Servicequalität von deutschen Unternehmen durchgeführt. Insgesamt wurden 671 Gesellschaften aus 35 Branchen bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit 85.436 angegeben.

Zu der im Frühjahr 2026 durchgeführten Befragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Unternehmen beziehungsweise Anbieter wurden mindestens 120 Kundenstimmen angestrebt, heißt es weiter.

So wurde gefragt …

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Wie gut bewerten Sie die Service-Qualität der folgenden Unternehmen?

Bitte geben Sie Ihr Urteil auf der Basis Ihrer Erfahrungen ab, die Sie (als Interessent oder Kunde) persönlich, telefonisch, schriftlich und/oder über Social Media in den letzten 24 Monaten mit den jeweiligen Unternehmen gemacht haben.” Insgesamt standen fünf Antwortoptionen zur Auswahl:

„ausgezeichnet (1)“,

„sehr gut“ (2),

„gut (3)“,

„mittelmäßig (4)“ und

„schlecht (5)“.

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… und bewertet

Für die Auswertung wurde der Mittelwert der abgegebenen Stimmen errechnet. Danach wurden anhand des Mittelwertes Branchenrankings erstellt, innerhalb derer die Auszeichnungen folgendermaßen vergeben wurden:

Das Prädikat „hohe Servicequalität“ ging an alle Testkandidaten, die innerhalb ihres Wirtschaftszweiges besser als der Durchschnitt waren. Wer zudem über dem Durchschnitt der bereits wie vorgenannt Ausgezeichneten lag, erhielt das Prädikat „sehr hohe Servicequalität“. Jeder Branchensieger erhielt das Prädikat „höchste Servicequalität“.

Die Besten unter den Versicherern

Auf den besten Wert unter allen Testkandidaten in der Gesamtschau kamen die SBK Siemens-BKK und die Debeka Versicherungen (jeweils 2,75). Die Koblenzer gewannen damit die Kategorie „Versicherer“ („höchste Servicequalität“). Zu den 14 Versicherern mit „sehr hoher Servicequalität“ gehören

Aus der Gruppe der Verfolger verabschieden mussten sich die Örag Rechtsschutzversicherungs-AG und die Huk-Coburg Versicherungen.

Cosmos siegt bei den Direktversicherern, Telis bei den Finanzvertrieben

Bei den Direktversicherern setzten sich ein weiteres Mal die Cosmos Versicherungen (2,78) gegen die Wettbewerber durch („höchste Servicequalität“). Zum Quintett der Anbieter mit „sehr hoher Servicequalität“ gehören erneut

Den Branchensieg bei den Finanzvertrieben holte sich wie in den beiden vorangegangenen Auflagen die Telis Finanz AG (2,78) und darf sich mit dem Prädikat „höchste Servicequalität“ schmücken.

Zu den Marktteilnehmern mit „sehr hoher Servicequalität“ zählen die OVB Vermögensberatung AG und die MLP SE (jeweils 2,82), die Swiss Life Select Deutschland GmbH (2,84), die A.S.I. Wirtschaftsberatung AG (2,85) sowie die Postbank Finanzberatung AG und die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG (jeweils 2,86). Letztere schaffte den Aufstieg in die Verfolgergruppe.

Die Sieger bei den Bauspar- und Krankenkassen

Bei den Bausparkassen gewann erneut die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (2,82; „höchste Servicequalität“) vor der Wüstenrot Bausparkasse AG (2,84), der Debeka Bausparkasse AG und der Deutschen Bausparkasse Badenia AG (je 2,87) sowie der Bausparkasse Mainz AG (2,88; jeweils „sehr hohe Servicequalität“).

Sieger bei den Krankenkassen wurde ein weiteres Mal die SBK (2,75; „höchste Servicequalität“). Auf das Siegertreppchen schafften es auch die Barmer (2,77) und die Viactiv Krankenkasse (2,78). Die Rangliste mit unter anderem zwölf weiteren Körperschaften mit „sehr hoher Servicequalität“ kann hier eingesehen werden.

Alle Branchenrankings können auf dieser Servicevalue-Internetseite eingesehen werden.

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