Diese Versicherer, Vermittler und Maklerpools haben online den besten Ruf

27.4.2026 – Die Reputation der Branchenvertreter im Netz fällt besonders gut aus bei der Allianz (Versicherer), der Cosmos (Direktversicherer), der OVB (Finanzvertriebe), der Helmsauer-Gruppe (Versicherungsmakler) und bei der Netfonds (Maklerpools). Dies hat eine Studie von Servicevalue und Deutschland Test auf Basis eines Social Listenings ergeben.

---------AdvertisingPlace---------

„Ein Klick, ein Kommentar oder zwei Sterne – Lob, Kritik oder eine Bewertung können innerhalb von Sekunden Millionen Menschen erreichen. In dieser digitalen Gegenwart, in der Reaktionen in Echtzeit erfolgen und Kundenstimmen die Wahrnehmung ganzer Marken prägen, ist Reputation mehr als nur ein Image.

Sie ist das entscheidende Kapital, das über Vertrauen, Kaufentscheidungen und langfristigen Erfolg einer Marke bestimmt“, wurde anlässlich der am Freitag veröffentlichten Ergebnisse der Studie „Höchste Reputation 2026“ mitgeteilt. Die Analyse entstand in Kooperation von Servicevalue GmbH und Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen.

So wurde die Studie durchgeführt

Vor diesem Hintergrund haben die Studieninitiatoren für die größten deutschen Unternehmen und Marken mittels eines Social Listenings eine Untersuchung von fünf Reputationsdimensionen vorgenommen.

Methodisch griffen die Analysten auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe des Verfahrens, dem Crawling, wurden zwischen dem 1. März 2024 und dem 28. Februar 2026 mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht. Dies geschah in Verbindung mit bestimmten Eventtypen.

Die relevanten Reputationsdimensionen respektive Eventtypen waren „Arbeitgeber“, „Wirtschaftlichkeit“, „Management“, „Produkt und Service“ sowie „Nachhaltigkeit“. Diese Bereiche wurden konkretisiert durch definierte Schlagwörter, Text- und Satzkorpora.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen beziehungsweise für jede Marke wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

---------AdvertisingPlace---------

Weitere Details zur Methodik

In die Punktwerte eines Unternehmens flossen die Tonalität und die Reichweite ein. Dazu wurden die Tonalitätssaldi je Eventtyp ermittelt und anschließend gewichtet zu einem Gesamttonalitätswert verrechnet.

Danach werden die Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert. Das beste Unternehmen jedes Wirtschaftsabschnitts bildet mit 100 Punkten den Benchmark, die weiteren Wettbewerber werden branchenbezogen normiert. Zuletzt wird für jede Branche der durchschnittliche Punktwert aller Teilnehmer ermittelt. Dieser bildet die Untergrenze für die Vergabe der Auszeichnung.

Dabei wurde einerseits die Auszeichnung „Branchensieger“ für den jeweils Erstplatzierten vergeben. Die weiteren Unternehmen oder Marken mit überdurchschnittlich vielen Zählern wurden mit dem Prädikat „Sieger“ bedacht.

Cosmos gewinnt bei den Direktversicherern

Zu den Testkandidaten gehörten den Angaben zufolge rund 17.000 Unternehmen aus weit über 100 Branchen. Unter diesen waren auch einige mit Versicherungsbezug.

Bei den Direktversicherern sicherten sich die Cosmos Versicherungen den Branchensieg (mit normierten 100 Punkten). In die Liste der „Sieger“ trugen sich ein

Versicherer: Allianz überholt Württembergische

Bei den sonstigen Versicherern setzten sich die Allianz Versicherungen (100 Punkte) gegen die Wettbewerber durch. Ausgezeichnet als Sieger wurden neben

Zehn weitere Marktteilnehmer schnitten besser als der Branchenschnitt ab. Die Auflistung kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

OVB gewinnt bei den Vertrieben

Im Segment Finanzvertriebe ließ erneut die OVB Vermögensberatung AG mit normierten 100 Punkten alle Wettbewerber hinter sich. Den Silberrang belegte die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG (98,6) vor der Telis Finanz AG (97,1).

Eine „Sieger“-Auszeichnung erhielten wie die beiden vorgenannten Testkandidaten zudem die Formaxx AG (95,0), die MLP SE (94,4), die Bonnfinanz GmbH (87,9), die DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (85,0) und die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (83,9).

Die Sieger bei den Maklern und Maklerpools

Bei den Versicherungsmaklern erklomm die Helmsauer-Gruppe die Spitzenposition (100 Punkte). Darüber hinaus trugen sich in die Siegerliste ein

In der zum zweiten Mal ausgelobten Kategorie Maklerpools gewann die Netfonds-Gruppe (normierte 100 Zähler). Dahinter folgen Vorjahressiegerin Fonds Finanz Maklerservice GmbH (93,2) und erneut an dritter Stelle die Apella (87,7).

---------AdvertisingPlace---------