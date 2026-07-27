Fünf digitale Fehler, die Versicherungsvermittler Sichtbarkeit und Anfragen kosten

27.7.2026 – Die Anforderungen an erfolgreiche Vermittler-Websites haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Erfolgreiche Websites beantworten die Fragen ihrer Zielgruppe, bauen systematisch Themenkompetenz auf, schaffen Vertrauen und stellen ihre Inhalte so bereit, dass sie von Suchmaschinen und generativen KI-Systemen gleichermaßen verstanden werden. Ein Gastbeitrag von Dirk Schiff vom Versicherungsmakler Optinvest.

---------AdvertisingPlace---------

Eine professionelle Website gehört heute für die meisten Versicherungsvermittler selbstverständlich zum Unternehmensauftritt. Dennoch bleiben die gewünschten Anfragen häufig aus, obwohl Zeit und Geld in den Auftritt investiert wurden.

Dirk Schiff (Bild: Optinvest)

Die Ursache liegt häufig nicht in fehlenden Werbebudgets oder mangelnder Reichweite. Vielmehr verhindern grundlegende Fehler bei den Inhalten, der Struktur oder der technischen Umsetzung, dass potenzielle Kunden Vertrauen aufbauen und Kontakt aufnehmen.

Suchverhalten ändert sich grundlegend

Hinzu kommt: Das Suchverhalten verändert sich derzeit grundlegend. Neben klassischen Suchmaschinen nutzen immer mehr Menschen KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity, um Antworten auf konkrete Fragen zu erhalten. Allein ChatGPT nutzen nach Angaben von OpenAI rund 900 Millionen Menschen pro Woche, Googles Gemini-App rund 900 Millionen pro Monat.

Für Vermittler reicht es deshalb nicht mehr aus, allein bei Google sichtbar zu sein. Gefragt sind Inhalte, die sowohl Menschen als auch Suchmaschinen und generative KI-Systeme überzeugen. Die folgenden fünf Fehler begegnen mir bei der Analyse von Vermittler-Websites besonders häufig.

---------AdvertisingPlace---------

Fehler eins: Die Website spricht über den Vermittler …

Viele Startseiten beginnen mit Aussagen wie „Herzlich willkommen“, „Seit über 20 Jahren für Sie da“ oder einer ausführlichen Unternehmensvorstellung. Für Interessenten stehen jedoch ganz andere Fragen im Mittelpunkt:

Bin ich hier richtig?

Kennt der Vermittler meine Situation?

Kann er mein Problem lösen?

… statt über die Fragen der Kunden

Websites sollten deshalb konsequent an den Informationsbedürfnissen der Zielgruppe ausgerichtet werden. Statt allgemeiner Leistungsbeschreibungen helfen konkrete Inhalte zu typischen Fragestellungen, Zielgruppen oder Versicherungssituationen dabei, Vertrauen aufzubauen. Ein Vermittler mit Spezialisierung auf die private Krankenversicherung könnte beispielsweise nicht nur seine Leistungen beschreiben, sondern typische Fragen beantworten wie:

Lohnt sich die private Krankenversicherung für Familien?

Welche Vorteile bietet die private Krankenversicherung für Beamte?

Wann lohnt sich die private Krankenversicherung für Studenten ab 25 Jahren, wenn die kostenfreie Familienversicherung endet?

Davon profitieren nicht nur Besucher. Auch Suchmaschinen und KI-Systeme können klar strukturierte Inhalte deutlich besser verstehen und passenden Suchanfragen zuordnen.

Praxistipp: Prüfen Sie Ihre Startseite kritisch. Spricht sie überwiegend über Ihr Unternehmen oder beantwortet sie bereits die wichtigsten Fragen Ihrer Zielgruppe?

Fehler zwei: Zu große Themen …

Viele Versicherungsvermittler möchten möglichst schnell für stark nachgefragte Suchbegriffe wie „private Krankenversicherung“ gefunden werden. Das Problem: Für solche Keywords konkurrieren sie mit Versicherern, Vergleichsportalen und großen Verbraucherportalen, die seit Jahren umfangreiche Inhalte aufgebaut haben.

Gerade kleinere und spezialisierte Websites haben häufig bessere Chancen, zunächst konkrete Zielgruppen oder Fragestellungen zu besetzen.

Beispiele für Suchvorgänge Suchbegriff Durchschnittliches Suchvolumen pro Monat Private Krankenversicherung 72.100 Private Krankenversicherung für Familie 700 Private Krankenversicherung für Studenten 200 Private Krankenversicherung für Studenten ab 25 150 Private Krankenversicherung für Kinder 100

Das geringere Suchvolumen bedeutet keineswegs geringeres Potenzial. Im Gegenteil: Nutzer mit einer konkreten Suchanfrage befinden sich häufig bereits deutlich weiter im Entscheidungsprozess. Gleichzeitig ist der Wettbewerb bei diesen Suchanfragen oft wesentlich geringer.

… statt systematisch Themenautorität aufzubauen …

Entscheidend ist jedoch, dass es nicht bei einer einzelnen Unterseite bleibt. Erfolgreiche Websites bauen aus einem Thema nach und nach einen vollständigen Themencluster auf. Am Beispiel „Private Krankenversicherung für Familien“ könnten unter anderem folgende Inhalte beziehungsweise damit verbundene Fragestellungen entstehen:

Was kostet eine private Krankenversicherung für eine Familie?

Lohnt sich eine private Krankenversicherung für Familien?

Welche Vorteile bietet eine private Krankenversicherung für Kinder?

Wann lohnt sich eine private Krankenversicherung für Studenten ab 25 Jahren?

Dadurch entsteht Schritt für Schritt ein umfassendes Informationsangebot, das die unterschiedlichen Fragen potenzieller Kunden beantwortet.

… und Schritt für Schritt Zielgruppen anzusprechen

Diese Vorgehensweise verbessert nicht nur die Chancen auf gute Rankings bei Google. Sie unterstützt gleichzeitig die Generative Engine Optimization (GEO).

Moderne KI-Systeme beantworten Suchanfragen nicht anhand einzelner Keywords, sondern zerlegen sie in zahlreiche Teilfragen und suchen dafür möglichst präzise Antworten. Je vollständiger ein Themengebiet auf einer Website abgedeckt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Inhalte sowohl in klassischen Suchmaschinen als auch in KI-generierten Antworten berücksichtigt werden.

Praxistipp: Beginnen Sie nicht mit dem größten Suchbegriff Ihrer Branche. Bauen Sie zunächst Fachwissen zu konkreten Zielgruppen oder Spezialthemen auf und erweitern Sie dieses systematisch um weitere Fragestellungen.

Fehler drei: Gute Inhalte, aber für Suchmaschinen und KI kaum verständlich

Viele Vermittler investieren viel Zeit in hochwertige Inhalte. Die technische Aufbereitung wird dagegen häufig vernachlässigt. Dabei reicht es heute nicht mehr aus, Informationen lediglich auf einer Website bereitzustellen. Suchmaschinen und KI-Systeme müssen Inhalte auch eindeutig interpretieren können.

Eine wichtige Rolle spielen dabei strukturierte Daten nach dem Schema.org-Standard. Sie liefern zusätzliche Informationen über Unternehmen, Autoren, Leistungen oder häufig gestellte Fragen und machen Inhalte für Maschinen leichter verständlich. Gerade im Hinblick auf die Generative Engine Optimization gewinnen solche Informationen an Bedeutung.

Schema.org-Standard Technische Maßnahme Nutzen FAQ-Markup Häufige Fragen eindeutig kennzeichnen Author-/Person-Markup Fachliche Expertise sichtbar machen Organization- oder LocalBusiness-Markup Unternehmen eindeutig beschreiben Breadcrumb-Markup Seitenstruktur verständlicher machen Strukturierte Daten Inhalte maschinenlesbar aufbereiten

Ebenso wichtig ist eine saubere Seitenstruktur. Aussagekräftige Überschriften, logisch gegliederte Abschnitte und klar formulierte Antworten erleichtern sowohl Suchmaschinen als auch KI-Systemen die Einordnung der Inhalte.

Praxistipp: Hochwertige Inhalte entfalten ihr Potenzial erst dann vollständig, wenn sie auch technisch so aufbereitet sind, dass Suchmaschinen und KI-Systeme sie problemlos auslesen und einordnen können.

Fehler vier: Vertrauen wird online …

Versicherungen sind Vertrauensprodukte. Trotzdem wirken viele Vermittler-Websites austauschbar. Häufig fehlen Informationen, die Interessenten bei ihrer Entscheidung erwarten: Wer berät mich? Welche Erfahrung bringt der Vermittler mit? Gibt es Spezialisierungen, Fachveröffentlichungen oder nachvollziehbare Qualifikationen? Welche Erfahrungen haben andere Kunden gemacht?

Gerade bei beratungsintensiven Produkten wie der privaten Krankenversicherung oder der Berufsunfähigkeitsversicherung suchen Interessenten nach einem erkennbaren Experten und nicht nach einer anonymen Website.

Deshalb sollten Vermittler ihre fachliche Kompetenz sichtbar machen. Ein aussagekräftiges Autorenprofil, berufliche Qualifikationen, Mitgliedschaften in Verbänden, veröffentlichte Fachbeiträge, Vorträge oder anonymisierte Praxisbeispiele können ebenso Vertrauen schaffen wie authentische Kundenbewertungen.

… nicht ausreichend aufgebaut

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der im Zuge von GEO an Bedeutung gewinnt: Generative KI-Systeme bewerten nicht nur die Inhalte einer Website, sondern beziehen auch Informationen aus anderen vertrauenswürdigen Quellen ein.

Fachartikel, Interviews, Gastbeiträge oder Erwähnungen auf Branchenportalen stärken deshalb nicht nur die Reputation, sondern können auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Vermittler in KI-generierten Antworten als vertrauenswürdige Quelle berücksichtigt wird.

Praxistipp: Prüfen Sie kritisch, welche Vertrauenssignale Ihre Website bietet. Kann ein neuer Besucher innerhalb weniger Sekunden erkennen, warum gerade Sie der richtige Ansprechpartner für sein Anliegen sind?

Fehler fünf: Besucher finden den Weg zur Kontaktaufnahme nicht

Eine gute Sichtbarkeit allein reicht nicht aus. Entscheidend ist, dass aus Besuchern auch Anfragen werden. Genau daran scheitern jedoch viele Vermittler-Websites. Oft finden Interessenten zwar umfangreiche Informationen, wissen anschließend aber nicht, wie es weitergeht. Häufig fehlt eine klare Handlungsaufforderung oder sie ist erst am Ende der Seite zu finden.

Manche Websites beschränken sich auf eine Telefonnummer im Seitenfuß oder verweisen lediglich auf die Kontaktseite. Dabei sollte jede wichtige Seite ein klares Ziel verfolgen. Je nach Thema kann dies die Vereinbarung eines Erstgesprächs, ein Rückrufservice, ein Tarifcheck oder eine Online-Terminbuchung sein. Wichtig ist, dass Besucher jederzeit erkennen, welcher nächste Schritt sinnvoll ist und welchen Nutzen sie davon haben.

Gerade bei komplexen Versicherungsprodukten möchten Interessenten häufig zunächst eine konkrete Frage klären, bevor sie Kontakt aufnehmen. Kurze Formulare, Rückrufangebote oder digitale Terminbuchungen senken diese Hemmschwelle und können die Zahl qualifizierter Anfragen deutlich erhöhen.

Praxistipp: Betrachten Sie jede wichtige Unterseite aus Sicht eines Interessenten. Ist sofort erkennbar, welche Handlung als Nächstes sinnvoll ist? Falls nicht, verschenken Sie wertvolles Potenzial.

Fazit

Die Anforderungen an erfolgreiche Vermittler-Websites haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Gute Rankings bei Google bleiben wichtig, reichen allein jedoch nicht mehr aus.

Erfolgreiche Websites beantworten die Fragen ihrer Zielgruppe, bauen systematisch Themenkompetenz auf, schaffen Vertrauen und stellen ihre Inhalte so bereit, dass sie von Suchmaschinen und generativen KI-Systemen gleichermaßen verstanden werden.

Viele der beschriebenen Maßnahmen lassen sich bereits mit überschaubarem Aufwand umsetzen. Wer seine Website konsequent an den Bedürfnissen potenzieller Kunden ausrichtet und gleichzeitig die technischen Grundlagen für SEO und GEO schafft, verbessert seine Chancen auf mehr qualifizierte Anfragen. Denn gesucht wird längst nicht mehr nur über Google. Immer mehr Menschen finden ihre Antworten heute über KI-gestützte Suchsysteme.

Dirk Schiff

Der Autor ist Versicherungsfachmann und Leiter Online-Marketing der Optinvest GmbH & Co. KG, einem Finanzanlagenvermittler und Versicherungsmakler aus Essen. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit Suchmaschinenoptimierung, Content-Marketing und digitaler Sichtbarkeit.

---------AdvertisingPlace---------