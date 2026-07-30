Gesundheit und Pflege: Die Versicherer mit der besten Kundenberatung

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30.7.2026 – Die Servicevalue GmbH hat auch in diesem Jahr wieder im Auftrag der Zeitung Handelsblatt eine Untersuchung zur Beratungskompetenz von deutschen Unternehmen durchgeführt. Die Untersuchung „Beste Kundenfachberatung 2026“ basiert auf einer im März und April 2026 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen 37.683 Kundenurteile zu 711 Unternehmen aus 36 Branchen zusammen. Darunter waren auch einige mit Versicherungsbezug.

In der Befragung sollten die Verbraucher die Fachberatung anhand von zehn Leistungsmerkmalen bewerten. Dazu stand eine fünfstufige Skala von „1 = ausgezeichnet“ bis „5 = schlecht“ zur Verfügung. Zur Notenermittlung wurden die Antworten zu den Prüfpunkten ungewichtet gemittelt. Weitere Details zur Methodik, die Gesamtwertung der Versicherer und die Sieger in fünf Absicherungsbereichen hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 15.6.2026).

Im Segment „Gesundheit und Pflege“ sicherte sich erneut (18.7.2025, 17.6.2024) der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. die Spitzenposition. Mit einer Note von aktuell 2,09 darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Beste Kundenberatung“ schmücken. Auf dem Siegerpodest landeten – in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr – auch die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (2,11) sowie die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK; 2,13)

Die beiden Letztgenannten erhielten die Auszeichnung „Exzellente Kundenberatung“, da sie besser als der Branchenmittelwert in diesem Segment abschnitten. Gleiches schafften auch

Die vollständige Liste inklusive der 14 nicht überdurchschnittlich bewerteten Testkandidaten in der Kategorie kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

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