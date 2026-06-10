Kompetenz allein reicht nicht: Warum Vermittler heute mehr Orientierung bieten müssen

10.6.2026 – Versicherungsvermittler haben heute nicht das Problem, dass ihr Thema unwichtig geworden wäre. Absicherung, Vorsorge und Risikoschutz betreffen nahezu jeden Menschen. Schwieriger geworden ist der Weg zum ersten Kontakt. Wie diese Hürde zu nehmen ist, beschreibt Volodymyr Snihovyi, Gründer von Versipedia, in einem Gastbeitrag.

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Viele Kunden beginnen ihre Suche nicht mehr mit einem Anruf, sondern online. Sie vergleichen, prüfen Profile, lesen Bewertungen und suchen nach einem Ansprechpartner, der zu ihrer Situation passt.

Hier entsteht eine neue Herausforderung: Vermittler müssen nicht nur fachlich gut sein, sondern auch früh genug sichtbar, verständlich und vertrauenswürdig wirken.

Der digitale Auftritt entscheidet, ob es zu einer Beratung kommt

Über viele Jahre funktionierte Kundengewinnung stark über Empfehlungen, regionale Bekanntheit und bestehende Beziehungen. Diese Faktoren bleiben wichtig. Doch sie werden durch digitale Informationswege ergänzt.

Wer eine Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung, Kfz-Versicherung oder gewerbliche Absicherung sucht, möchte oft schon vor dem ersten Gespräch wissen, wem er seine Fragen anvertrauen kann.

Der digitale Auftritt ersetzt die Beratung nicht. Er entscheidet aber immer häufiger darüber, ob es überhaupt zu einer Beratung kommt. Deshalb reicht es nicht, nur mit seinem Namen und seiner Telefonnummer auffindbar zu sein. Entscheidend ist, ob ein Profil Orientierung gibt.

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Kunden suchen keine Produktliste

Volodymyr Snihovyi (Bild: Versipedia)

Viele Vermittler beschreiben ihre Arbeit über Produkte. Kunden denken jedoch meist in Lebenssituationen: Was passiert, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Wie sichere ich meine Familie ab? Welche Versicherung brauche ich als Selbstständiger? Wer hilft mir im Schadenfall?

Eine gute Außendarstellung erklärt deshalb nicht nur, welche Versicherungen angeboten werden, sondern auch, für wen der Vermittler der richtige Ansprechpartner ist. Kunden suchen nicht zuerst eine Police, sondern Vertrauen, Erklärung und Orientierung.

Der erste Eindruck entsteht online

Für Kunden beginnt die Bewertung häufig vor dem Gespräch: beim Suchergebnis, beim Profilbild, bei der Beschreibung, bei den Kontaktdaten und bei der Frage, ob der Auftritt aktuell und professionell wirkt.

Ein unvollständiges Profil oder veraltete Angaben können dazu führen, dass ein Interessent weiterklickt. Umgekehrt kann ein klar strukturierter Auftritt eine wichtige Hürde abbauen. Gerade bei Versicherungen möchten Kunden wissen, mit wem sie es zu tun haben und wie der nächste Schritt aussieht.

Warum Verzeichnisse mehr leisten sollten

Klassische Branchenverzeichnisse zeigen häufig Name, Adresse, Telefonnummer und Öffnungszeiten. Das ist hilfreich, aber für erklärungsbedürftige Dienstleistungen oft zu wenig. Versicherungsvermittlung lebt von Vertrauen, Fachlichkeit und Erreichbarkeit. Deshalb braucht es Profile, die mehr leisten als reine Kontaktdaten.

Ein gutes Vermittlerprofil beantwortet zentrale Fragen: Wer ist der Ansprechpartner? In welcher Region ist er tätig? Welche Themen werden betreut? Wie kann der Kontakt aufgenommen werden? Je klarer diese Informationen sind, desto leichter können Kunden eine erste Entscheidung treffen.

Sichtbarkeit ohne Vertrauen bringt wenig

In der digitalen Kundengewinnung wird oft zuerst über Reichweite gesprochen: Suchmaschinenoptimierung, Anzeigen, Social Media oder Portale. Diese Kanäle können wichtig sein, lösen aber nur einen Teil des Problems. Sichtbarkeit bringt wenig, wenn der anschließende Eindruck nicht überzeugt.

Ein Vermittler kann gefunden werden und trotzdem keine Anfrage erhalten, wenn sein Profil austauschbar wirkt. Umgekehrt kann ein gut aufgebautes Profil Vertrauen schaffen, weil es konkret, nachvollziehbar und aktuell ist.

Darüber hinaus bleibt regionale Nähe trotz digitaler Recherche ein starker Faktor. Viele Kunden wünschen sich einen Ansprechpartner, der erreichbar ist, die Region kennt und im Zweifel nicht anonym bleibt. Ein klarer Standort, konsistente Kontaktdaten und verständliche Leistungsbereiche helfen dabei, in der eigenen Stadt oder Region wahrgenommen zu werden.

Vom Kontakt zur Beratung

Sichtbarkeit ist nur der Anfang. Viele potenzielle Kunden gehen verloren, nachdem sie bereits Kontakt aufgenommen haben. Gründe können eine späte Rückmeldung, unklare Zuständigkeiten oder fehlende Nachfassung sein. Online gewonnene Interessenten erwarten meist eine schnelle und klare Reaktion.

Vermittler sollten deshalb den Prozess dahinter prüfen: Wer beantwortet Anfragen? Wie schnell erfolgt die Rückmeldung? Gibt es eine kurze Bedarfsklärung? Wird ein Termin angeboten? Digitale Sichtbarkeit ohne sauberen Anfrageprozess bleibt unvollständig.

Fazit: Die zentrale Aufgabe für Versicherungsvermittler besteht heute nicht darin, lauter zu werben. Entscheidend ist, im richtigen Moment auffindbar zu sein und Kunden schnell Orientierung zu geben. Wer sichtbar ist, aber unklar bleibt, verliert Chancen. Wer verständlich, erreichbar und professionell auftritt, schafft bessere Voraussetzungen für neue Kundenbeziehungen.

Volodymyr Snihovyi

Der Autor ist Gründer von Versipedia, einem digitalen Verzeichnis für Versicherungsvermittler in Deutschland.

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