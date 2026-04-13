Mit diesen privaten Krankenversicherern sind Kunden besonders zufrieden

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13.4.2026 – Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money wollten auch in diesem Jahr wissen, welche Versicherungsanbieter die Kundenerwartungen insgesamt am besten erfüllen oder gar übererfüllen. Die Untersuchung „Höchste Kundenzufriedenheit 2026“ basiert auf einer Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen 269.448 Mandantenurteile zu über 1.600 Unternehmen aus 73 Branchen zusammen. Darunter waren auch weit über 100 Testkandidaten aus der Assekuranz in fast zwei Dutzend Sparten.

Basis der Untersuchung ist der „Kunden-Zufriedenheits-Index“ (KZI), der den Angaben zufolge die erfahrensbezogene Messung der Kundenzufriedenheit ermöglichen soll. Der KZI ist umso besser, je niedriger er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den einzelnen Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 16.3.2026). Die Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.

In der Kategorie private Krankenversicherer ließ der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. erneut (14.3.2025) alle anderen Wettbewerber hinter sich – mit einem KZI von aktuell 2,65. Den Silberrang sicherte sich die LVM Krankenversicherungs-AG (2,62) vor der Inter Krankenversicherung AG (2,64). Letztere hatte vor zwei Jahren von ganz oben gegrüßt (23.2.2024).

Die drei vorgenannten Unternehmen erhielten das Prädikat „Höchste Kundenzufriedenheit private Krankenversicherer“, da sie mit ihrem KZI den Durchschnittswert in der Sparte private Krankenversicherung (PKV) besonders deutlich unterboten. Das schafften darüber hinaus auch die

Das vollständige Branchenranking inklusive 21 weiterer Marktteilnehmer, sechs davon besser als der Branchenschnitt (Auszeichnung „hohe Kundenzufriedenheit“), kann hier eingesehen werden.

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