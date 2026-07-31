Neuer Makler-Favorit in der Rürup-Vorsorge

31.7.2026 – Die Alte Leipziger hat die früheren Spitzenreiter Allianz (aktuell an vierter Stelle) und Canada Life (zuletzt Platz drei) überholt und ist der aktuelle Favorit der Versicherungsmakler, wenn es um die Vermittlung von Basisrenten geht. Dies zeigen die Asscompact Trends II/2026. Auf den zweiten Rang nach oben kletterte der Volkswohl Bund.

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Im vergangenen Jahr konnten die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Lebensversicherer den Bestand an Basisrenten-Verträgen ein weiteres Mal ausbauen. Der Neuzugang war zwar erneut sechsstellig, dafür aber auch deutlich rückläufig (VersicherungsJournal 31.7.2026).

Im Maklermarkt zählt die staatlich geförderte private Rente nicht zu den Verkaufsschlagern. Das zeigen die letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends. Diese wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Basis ist eine Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Vermittlern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 256 Personen angegeben.

Rürup-Rente kein Verkaufsschlager bei unabhängigen Vermittlern

In der aktuellen Auflage II/2026 landete die Basisrente lediglich an 29. Position (von 41 aufgeführten Produktgruppen). Nur rund jeder vierte Interviewte berichtete von einem zuletzt „(sehr) guten“ Vermittlungsgeschäft. Einige Jahre zuvor hatte es sogar nur zur roten Laterne gereicht (10.12.2021). Seinerzeit ordnete mit über 50 (aktuell: keine 30) Prozent ein vergleichsweise sehr hoher Anteil das Geschäft als „(sehr) schlecht“ ein.

Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April 2026. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Diese konnten die unabhängigen Vermittler über ein Drop-down-Menü auswählen oder frei eingeben.

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Alte Leipziger an erster Stelle

In der Rürup-Vorsorge, in der insgesamt 138 Stimmen abgegeben wurden, sicherte sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. die Spitzenposition. Sie konnte etwa jede sechste Favoritenstimme auf sich vereinen und verbesserte sich vom dritten über den zweiten auf den ersten Platz.

Aufwärts zeigte auch die Kurve bei der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., die vom sechsten über den vierten auf den Silberrang nach oben kletterte. Die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, verteidigte zwar die dritte Position, war davor aber von der Spitze (12.9.2025) auf Platz zwei abgerutscht.

Die Lebensversicherer auf den weiteren Plätzen

An vierter Stelle findet sich die Allianz Lebensversicherungs-AG wieder, die in beiden Quartalen zuvor noch von ganz oben gegrüßt hatte. Die geteilte fünfte Position belegen die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die Swiss Life Lebensversicherung SE. Die fünf vorgenannten Akteure kamen alle auf zweistellige Anteile an den Favoritennennungen.

Dahinter folgen mit Anteilen zwischen sechs und drei Prozent die Continentale Lebensversicherung AG, die WWK Lebensversicherung a.G., die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Nürnberger Lebensversicherung AG).

Während es für die Nürnberger von 17 über 15 auf zehn und für die WWK von 13 über neun auf acht aufwärts ging, erzielte die Stuttgarter mit Rang neun ihre schlechteste Platzierung in den letzten vier Studienauflagen. Die LV 1871 pendelte zwischen der vierten und fünften Position, die Swiss Life zwischen dem fünften und dem achten Rang und die Continentale zwischen dem vierten und dem achten Platz.

Konkrete Gründe für die Favoritennennungen werden in der Untersuchung nicht erhoben. Der 168-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2026 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden./

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