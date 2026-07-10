Neuer Maklerfavorit in der privaten Pflegeversicherung

10.7.2026 – Die Ideal Leben ist der neue Favorit der Versicherungsmakler, wenn es um die Vermittlung von privaten Pflegezusatzpolicen geht. Sie zog an der Allianz Kranken vorbei, die nur noch an zweiter Stelle liegt. Bronze sicherte sich die Hallesche, wie die Asscompact Trends II/2026 zeigen. In den letzten Jahren wechselten sich Allianz und Ideal an der Spitze mehrfach ab. Beide hatten jeweils zehnmal die Nase vorn in den letzten 20 Studienauflagen.

---------AdvertisingPlace---------

Die Ideal Lebensversicherung a.G. ist der Favorit der Makler beim Vermitteln von privaten Pflegezusatzversicherungen. Sie löste die Allianz Private Krankenversicherungs-AG als Spitzenreiter ab, wie der aktuellen Auflage II/2026 der Asscompact Trends zu entnehmen ist.

Details zur Methodik

Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Basis ist jeweils eine Onlinebefragung von mehreren hundert Versicherungsmaklern zu diversen Vertriebsthemen. Für die aktuelle Auflage II/2026 waren es 256 Vermittler, die zwischen Ende März und Mitte April interviewt wurden.

Dabei sollten die Teilnehmer unter anderem den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten (9.6.2026) sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Diese können über ein Drop-down-Menü ausgewählt oder frei eingegeben werden.

---------AdvertisingPlace---------

Ideal Leben vor Allianz Kranken vor Hallesche

In der Pflegezusatzversicherung – im Rahmen der Asscompact Trends wird keine Trennung nach Kranken- und Lebensversicherung vorgenommen – entfiel fast jede vierte Favoritennennung auf die Allianz Kranken. Für die Ideal Leben votierte gut jeder fünfte Befragte.

Den Bronzerang sicherte sich die Hallesche Krankenversicherung a.G. Sie konnte in etwa ein Dreizehntel der Stimmen auf sich vereinen. Dahinter folgen mit knapp fünf bis fast vier Prozent die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die Axa Krankenversicherung AG und die DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

Auf- und Absteiger unter den Anbietern

Um die Gunst der Vermittler liefern sich die Allianz und die Ideal einen engen Zweikampf. Dabei kam es in den letzten 20 Auflagen der Untersuchung zu zahlreichen Führungswechseln (20.6.2025, 27.10.2023, 14.10.2022). Beide Wettbewerber lagen jeweils zehn Mal in Front.

Die Hallesche hat quasi ein Abonnement auf den Bronzerang, den sie zuletzt in 19 von 20 Fällen belegte. Nur in der Auflage II/2024 musste sie der Hansemerkur den Vortritt lassen. Die Hamburger rangierten ansonsten immer an vierter bis sechster Stelle.

Deutlich nach oben zeigte die Kurve zuletzt für die Axa, die sich von 15 über acht auf den fünften Platz nach oben arbeitete. Die DKV pendelte in den letzten drei Auflagen zwischen der vierten und fünften Position.

Konkrete Gründe für die Favoritennennungen werden in der Untersuchung nicht erhoben. Der 168-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2026 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen aus Maklersicht in der Sparte

An die Allianz Kranken liefern Versicherungsmakler auch das mit Abstand meiste Geschäft. Dies zeigt die im Februar veröffentlichte BBG-Untersuchung „Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“ (18.2.2026). Die Ideal schaffte es auf den Bronzerang.

Die Allianz ist auch der Topanbieter in Sachen Neugeschäft aus Sicht der Partner der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hinsichtlich Pflegetagegeldpolicen (11.10.2024). In Sachen Pflegerente hat die Ideal die Nase vorn (21.10.2024).

---------AdvertisingPlace---------