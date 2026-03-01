Private Unfallversicherung: Zehn Toptarife im Preisvergleich

3.8.2026 – Die Assekuranz bietet zahlreiche Produkte an, die für Kosten aufkommen, die nach einem schweren Unfall entstehen können. Das demnächst erscheinende VersicherungsJournal-Extrablatt erläutert, mit welchen Konzepten Versicherungsvermittler finanzielle Katastrophen ihrer Privatkunden verhindern können. Dabei geht es auch darum, inwiefern sich die einzelnen Anbieter differenzieren.

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Die Redaktion des VersicherungsJournal-Extrablatts hat mit Hilfe des Maklervergleichsprogramms der Smart Insurtech AG das Angebot an privaten Unfallversicherungen untersucht.

Im Vergleich (Stand: März 2026) waren insgesamt 31 Tarife. Abgefragt wurden die Angebote für eine 30 Jahre alte Frau aus Düsseldorf, die im Job ausschließlich kaufmännisch tätig ist. Die Zahlweise wurde mit „jährlich“ angegeben und der Mitwirkungsanteil mit mindestens 50 Prozent.

Die ermittelten Prämien gelten jeweils für eine Invaliditätssumme von 200.000 Euro und eine Progression von 500 Prozent. In der Ergebnistabelle wird je Anbieter nur ein Tarif mit verbesserter Gliedertaxe zum Versicherungsbeginn am 1. Mai genannt.

Mehr als 60 Prozent Prämienunterschied bei Toptarifen

Demnach gibt es Top-Unfallschutz für die Beispielkundin bereits ab 164,22 Euro pro Jahr. Das preisgünstigste Angebot „Deckungskonzept BlueLine TOP“ kommt von Syncro24-Assekuradeur e.K.

Eine ähnlich niedrige Jahresprämie berechnet ebenso die Degenia Versicherungsdienst AG für ihr „Deckungskonzept T18 premium“ (168,98 Euro). Auf dem Bronzerang in dem Preis-Ranking liegt die PUV „Klassik“ der MVK Versicherung VVaG mit 172,79 Euro pro Jahr. Mit etwas Abstand folgen fünf weitere Offerten, für die in dem Musterfall jeweils ungefähr 200 Euro jährlich fällig werden.

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Angebote mit gleichen Konditionen im Preisvergleich

Das Musterbeispiel zeigt auch, dass in der privaten Unfallversicherung extreme Prämienunterschiede bestehen können.

Bei der Stichprobe ist ein Sparvolumen von rund 256 Euro oder 61 Prozent möglich, wenn der Kunde vom teuersten Tarif („Klassik Garant“ der VHV Allgemeinen Versicherung AG) in den günstigsten wechselt.

Lesetipp: Extrablatt „Private Unfallversicherung“

Die private Unfallversicherung ist auch das Thema im VersicherungsJournal-Extrablatt 3|2026 mit dem Titel „Private Unfallversicherung – Mit welchen Konzepten Vermittler finanzielle Katastrophen verhindern“.

Das Heft ist im Inlandsbezug kostenfrei. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch Ende August zugesandt. Neuabonnenten können das Heft bis zum 6. August unter diesem Link bestellen.

Ab dem 24. August steht das Extrablatt als E-Paper im Internet zum Herunterladen zur Verfügung.

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