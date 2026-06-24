Reisepolicen: Das sind die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler
24.6.2026 (€) - Der Verbund hat unter seinen Partnerbetrieben ermittelt, wer in vier Leistungsaspekten am besten abliefert. In Reisekranken und Reiserücktritt/-abbruch setzte sich der Neugeschäftssieger jeweils auch in der Qualitätswertung durch. Die sechs Podiumsplätze machten vier Anbieter unter sich aus.
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