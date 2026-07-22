Riester-Kunden wünschen sich Ansprache durch Vermittler

22.7.2026 – Die Allianz Lebensversicherungs-AG hat in einer repräsentativen Umfrage aktuell mehr als 1.500 Menschen in Deutschland zur geförderten privaten Altersvorsorge befragt. Hintergrund ist die Verabschiedung des Altersvorsorgereformgesetzes im Mai (VersicherungsJournal 8.5.2026).

Über das damit verbundene Auslaufen des Neugeschäfts mit der Riester-Rente und die neue Förderung hat das Unternehmen seine knapp 1,5 Millionen betroffenen Versicherten per Brief informiert. Dies entspricht der Umfrage zufolge dem Wunsch einer Mehrheit aller Riester-Kunden.

Volker Priebe (Bild: Udo Schönewald)
Volker Priebe (Bild: Udo Schönewald)

Demnach möchten sich 75 Prozent der Sparer von ihrem Anbieter oder Vermittler dazu beraten lassen, wie es mit der geförderten Altersvorsorge weitergeht. Ebenfalls drei Viertel der Befragten erwarten, dass ihr Anbieter beziehungsweise ihr Vermittler hierfür aktiv auf sie zugeht.

Falls für die bisherigen Riester-Versicherten ein Wechsel in eines der zukünftig ebenfalls geförderten Vorsorgeprodukte infrage kommt, möchten sich 58 Prozent der Umfrageteilnehmer persönlich beraten lassen. Das Gespräch könne entweder physisch oder digital, zum Beispiel per Video-Call, stattfinden.

„Das Zusammenspiel von digitalen Informationen und guter Beratung und Betreuung ist unverzichtbar“, sagt Dr. Volker Priebe. Er ist Vorstand Privatkunden und Produkte des Versicherers, der ab Januar Angebote in allen drei förderfähigen Produktkategorien machen wird (17.6.2026). „Vermittler helfen ihren Kunden, finanzielle Ziele zu definieren und die passende Lösung für Vorsorge, Vermögensaufbau, Ruhestandsplanung und ein lebenslanges Einkommen zu finden.“

Christian Hilmes

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