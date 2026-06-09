Sichtbarkeit neu gedacht: Wie Versicherungsmakler in KI-Antworten präsent bleiben

9.6.2026 – Die technologische Revolution zwingt Makler, ihre digitalen Marketingstrategien zu überdenken. Die entscheidende Frage lautet fortan: Wie gelingt es, von Algorithmen als verlässliche Quelle direkt genannt zu werden? Wie vorhandener Content auf andere Art strukturiert werden muss und Webseiten in maschinenlesbare Wissensdatenbanken transformiert werden, erläutert der KI-Experte Lorenz Thaden, Geschäftsführer der Agentur Seiten-Werk.

---------AdvertisingPlace---------

Das Suchverhalten von Versicherungskunden hat sich durch künstliche Intelligenz (KI) drastisch verändert. Wer heute Antworten zu Absicherungsfragen sucht, tippt kaum noch isolierte Stichworte in Suchmaschinen ein, um sich danach durch unzählige Webseiten zu klicken.

Lorenz Thaden (Bild: Seiten-Werk)

Die moderne Recherche findet stattdessen im Dialog mit Sprachmodellen wie ChatGPT, Claude oder Gemini statt (VersicherungsJournal 1.6.2026). Nutzer formulieren ihr Anliegen in natürlicher Sprache und erhalten im Gegenzug maßgeschneiderte Antworten.

Diese technologische Revolution zwingt Makler, ihre digitalen Marketingstrategien zu überdenken. Die entscheidende Frage lautet fortan: Wie gelingt es, als Branchenexperte von diesen intelligenten Algorithmen als verlässliche Quelle herangezogen zu werden? Der Schlüssel zu dieser neuen Form der Sichtbarkeit heißt Generative Engine Optimization (GEO).

GEO: das SEO von morgen

Die klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO) hatte sich fast ausschließlich darauf konzentriert, eine Website mit Keywords auf die vorderen Plätze der Google-Suchergebnisse zu bringen. GEO verfolgt nun einen anderen Ansatz: Es zielt darauf ab, von künstlicher Intelligenz als derart vertrauenswürdige Quelle wahrgenommen zu werden, dass man in der Antwort direkt zitiert wird.

Sprachmodelle greifen bei der Generierung ihrer Texte auf enorme Mengen an Trainingsdaten zurück und geben zunehmend transparent die Quellen an, aus denen sie ihre Informationen beziehen. Wer hier als spezialisierter Makler in den Fußnoten der KI auftaucht, gewinnt den allerersten Kontaktpunkt mit dem potenziellen Neukunden und sichert sich einen unschätzbaren Wettbewerbsvorteil.

---------AdvertisingPlace---------

Fachwissen als Lead-Magnet: Content für KI-Anwendungen optimal aufbereiten

Um von modernen KI-Anwendungen referenziert zu werden, muss der vorhandene Content auf andere Art strukturiert sein als noch vor wenigen Jahren. Sprachmodelle bevorzugen Inhalte, die direkt und fundiert auf konkrete Fragestellungen antworten.

Anstatt endloser, Keyword-überladener SEO-Texte zählen im Zeitalter der KI einzigartige Daten und Informationen, originäre Studien, klare Definitionen sowie echte Erfahrungswerte aus dem beruflichen Alltag. Makler können ihr Nischenwissen so zu einem völlig neuen und erfolgreichen Lead-Magneten weiterentwickeln, indem sie Webseiten in maschinenlesbare Wissensdatenbanken transformieren.

Strukturierte Daten und klare Antworten für intelligente Services

Die technische Lesbarkeit einer Website wird im aufkommenden Zeitalter intelligenter Services noch sehr viel wichtiger als bisher. Informationen müssen semantisch zwingend logisch und sauber aufgebaut sein.

Wenn ein Modell die bereitgestellte Expertise auf einer Webseite durch saubere HTML-Strukturen und passendes Schema-Markup leicht auslesen und validieren kann, steigen die Chancen enorm, dass exakt diese Inhalte genutzt werden, um einem ratsuchenden Interessenten zu helfen.

Konkrete Hebel: die eigene Webpräsenz für das KI-Zeitalter rüsten

Für den Makler bedeutet das einen sofort messbaren Wettbewerbsvorteil: Wird er von der KI als verlässliche Quelle herangezogen und zitiert, positioniert er sich beim Endnutzer sofort als echte Branchenautorität; dadurch gewinnt er hochqualifizierte Leads.

Was bedeutet das nun konkret für den Marketing-Alltag von Versicherungsmaklern? Wer auch morgen noch für seine Zielgruppe sichtbar bleiben will, muss die neuen Chancen jetzt ergreifen und seinen digitalen Auftritt schärfen. Es reicht nicht mehr aus, lediglich digitale Visitenkarten im Netz zu pflegen.

Fokussierung auf spitze Nischen und hochkomplexe Versicherungsprodukte

Allgemeine und triviale Fragen wird die KI der nahen Zukunft perfekt und vollkommen autonom selbst beantworten. Das größte und lukrativste Potenzial liegt für Makler in der weiteren fachlichen Spezialisierung.

Moderne Webpräsenzen sollten sich daher zwingend auf juristische Sonderfälle, komplexe Schadensbeispiele aus der Praxis oder spitze Zielgruppen fokussieren. Genau hier suchen Large Language Models händeringend nach verlässlichen primären Quellen, authentischen Fallstudien und echten Erfahrungswerten, da ihre statistischen Trainingsdaten für derart spezifische Randgebiete oft nicht ausreichen.

Autorität und Vertrauen durch echte Expertenstimmen sichtbar stärken

Moderne Suchsysteme legen einen besonders großen und stetig wachsenden Wert auf die E-E-A-T-Kriterien (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness). Versicherungsmakler müssen online zwingend als echte Menschen mit realer, langjähriger beruflicher Erfahrung erkennbar sein.

Klar nachweisbare Qualifikationen, transparente Autorenprofile und detaillierte, gut dokumentierte Fallstudien aus der Praxis beweisen den komplexen Algorithmen zweifelsfrei, dass hier ein absolut vertrauenswürdiger Experte zu Wort kommt, der sein Handwerk wirklich versteht. Diese fachliche und technische Autorität sichert signifikante, langfristige Vorteile gegenüber Mitbewerbern, die weiterhin auf anonymen Massen-Content setzen.

Den KI-Wandel als nachhaltigen Wachstumsmotor begreifen

Die Transformation der Suchsysteme ist unaufhaltsam im Gange. Doch anstatt künstliche Intelligenz in der Branche als einen bedrohlichen Feind zu betrachten, sollte die Maklerschaft sie als äußerst mächtiges und hilfreiches Werkzeug begreifen – genau wie damals das Internet.

Künstliche Intelligenz wird den klassischen, starren Vergleichsrechner für schnelle Erstinformationen schon zeitnah weitgehend ablösen. Doch genau dadurch wird die hochwertige, persönliche und haftungssichere Beratung durch den zertifizierten Experten vor Ort wertvoller als zuvor.

Indem Makler ihre fachliche Tiefe in den Vordergrund stellen und ihre Webpräsenz durch professionelles GEO gezielt auf die technischen Anforderungen von Sprachmodellen optimieren, können sie den digitalen Wandel abermals für sich nutzen. Wer den Modellen das liefert, was sie am dringendsten benötigen – verlässliches Nischenwissen und Erfahrung –, wird auch künftig neue Märkte erschließen und sichtbar bleiben.

Lorenz Thaden

Der Autor ist Geschäftsführer der Seiten-Werk GmbH. Die Agentur unterstützt Unternehmen dabei, ihre digitale Sichtbarkeit an die neuen technologischen Entwicklungen anzupassen. Einer der Schwerpunkte liegt dabei auf der Generative Engine Optimization (GEO), um Marken und Dienstleister gezielt für Sprachmodelle und KI-Suchmaschinen auffindbar zu machen.

---------AdvertisingPlace---------