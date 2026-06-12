So (un)wichtig ist das bAV-Geschäft für Versicherungsmakler
12.6.2026 (€) - Wie sich der Stellenwert und die Courtagesituation bei Betriebsrenten im Maklervertrieb entwickelt haben, wurde in einer aktuellen Studie untersucht. Die Zukunftserwartungen sind deutlich positiv.
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