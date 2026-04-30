Tierhalterhaftpflicht: Auf diese Anbieter setzen Versicherungsmakler

30.4.2026 – Wenn es um die Vermittlung von Tierhalterhaftpflicht-Policen geht, ist und bleibt die Haftpflichtkasse der eindeutige Favorit von Versicherungsmaklern. Dahinter folgen NV und VHV, wie die Asscompact Trends I/2026 zeigen.

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Die Tierhalterhaftpflichtversicherung gehört im Maklervertrieb zu den absatzstärkeren Produktgruppen. Zuletzt kletterte die Produktgruppe von der 15. auf die 13. Position nach oben. Dabei berichtete fast jeder zweite Interviewte von einem „(sehr) guten“ Geschäft.

Das belegt die aktuelle Auflage der quartalsweise publizierten Studienreihe Asscompact Trends, die von der BBG Betriebsberatungs GmbH erstellt wird.

256 Versicherungsvermittler gaben Auskunft

Die Untersuchung beruht auf einer Onlinebefragung von mehreren hundert Versicherungsmaklern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage I/2026 wird mit 256 Versicherungsmaklern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2026.

Knapp 90 Prozent der Befragten sind männlich und etwa zehn Prozent weiblich. Sie sind im Schnitt 58,5 Jahre alt, wobei weit über drei Viertel die 50 Jahre bereits überschritten haben. Fast die Hälfte ist über 60 Jahre alt. Andererseits ist nur jeder Dreizehnte 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt bei etwa einem Dreißigstel.

Die Interviewten haben im Mittel 30,7 Jahre Branchenerfahrung und wollen im Schnitt mit 67,8 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als ein Drittel plant sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

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Haftpflichtkasse liegt in Führung

Im Rahmen der Befragung sollten die Teilnehmer nicht nur den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 41 Produktlinien bewerten, sondern unter anderem auch die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Dabei konnten die Vermittler über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Im Segment Tierhalterhaftpflicht, in dem 215 Stimmen abgegeben wurden, liegt die Haftpflichtkasse VVaG mit großem Vorsprung in Führung. Mehr als jeder fünfte Befragte votierte für die Roßdorfer. An zweiter Stelle platzierte sich die NV-Versicherungen VVaG mit einem nicht einmal halb so großen Anteil. Den Bronzerang sicherte sich knapp dahinter die VHV Allgemeine Versicherung AG.

Die Plätze vier bis acht belegen mit knapp sechs bis knapp vier Prozent die Alte Leipziger Versicherung AG, die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG, die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. und die Axa Versicherung AG.

Auf- und Absteiger unter den Tierhalterhaftpflicht-Anbieter

An der Spitze zieht die Haftpflichtkasse schon seit vielen Quartalen einsam ihre Runden. In den vergangenen 13 Auflagen betrug der Vorsprung mindestens neun und höchstens 15 Prozentpunkte.

Die VHV schaffte es bis auf eine Ausnahme jedes Mal auf das Siegerpodest. Dreimal erreichte sie sogar den Silberrang. Dabei lagen die Hannoveraner immer knapp vor der NV, die es neben den drei dritten Plätzen zehnmal auf die zweite Position schaffte.

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 173-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2026 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

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